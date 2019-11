CHIARA FERRAGNI PROFANA SAN PIETRO! – LA SCOSCIATISSIMA INFLUENCER HA SFILATO SU VIA DELLA CONCILIAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL DOCUFILM “UNPOSTED”: SPACCO VERTIGINOSO, MARITO REGGI-BORSETTA E SORRISO SMAGLIANTE GRAZIE ALLA CACIO E PEPE – SOLIDARIETÀ AL POVERO FEDEZ CHE DOPO LA PROIEZIONE CONFESSA DI AVER VISTO IL FILM PER LA QUINDICESIMA VOLTA… - VIDEO

Alessandra Paolini per “la Repubblica - Edizione Roma”

Arriva in abito lungo nero monospalla con spacco vertiginoso. coda di cavallo e marito al braccio, la cupola di San Pietro illuminata sullo sfondo e tutto intorno un mare di ragazzine agitate pronte a rubare una foto col cellulare e magari qualche segreto per diventare come lei: Chiara Ferragni, influencer da 17 milioni di follower, una che ogni cosa che tocca, anzi " posta" diventa oro e a cui anche Forbes ha dedicato pagine e pagine.

Rosa, invece, è il red carpet allestito in via della Conciliazione che lei attraversa sorridente e soddisfatta, in formazione Ferragnez, per mano al marito Fedez con cui si scambia anche, su richiesta dei fotografi, un fugace bacio. Chissà, forse a renderla così di buon umore avrà contribuito anche la bella " cacio e pepe", che qualche ora prima, ha mangiato alla " Matricianella", ristorante dal menu tipicamente romano in pieno centro.

E rosa è anche il cerchietto in testa, che indossa nella prima immagine che la ritrae, tenerissima bimbetta, in bici col papà. Sequenza che finita la passerella, scorre sul grande schermo dell' Auditorium dove 1500 persone hanno trovato posto per vedere il documentario " Chiara Ferragni - Unposted", film sulla sua vita.

«Ho avuto haters dalla prima foto che ho cattato in vita mia - dice Chiara qualche minuto prima dell' inizio della proiezione - cerco però di trasformare quell' odio in qualcos' altro. Cerco di far capire loro che si può ridere insieme».

Il film è uno spaccato sul fenomeno influencer nella moda: sorta di pagine pubblicitarie in carne, ossa e paillettes capaci di spostare le vendite con un semplice "like". Diretto da Elisa Amoruso, è stato presentato all' ultima Mostra del Cinema di Venezia, ha fatto il pieno al box office e ora festeggia il suo arrivo dal 29 novembre su Amazon Prime video.

Su via della Conciliazione, le tante che "se rinasco faccio la Ferragni" salutano, tra una foto e l' altra, gli invitati: Laura Chiatti, Michela Quattrociocche, Ludovico Fremont, Diana Del Bufalo, Maria Luisa De Crescenzo, Valentina Romani, Massimiliano Barrese, Claudio Castrogiovanni.

