CHIARA, È FINITO IL "MAGIC TOUCH" – FERRAGNI HA TAGGATO SUI SOCIAL IL RESORT DI MAIORCA CHE L'HA OSPITATA PER FESTEGGIARE L'ADDIO AL NUBILATO DELL'AMICA VERONICA FERRARO, MA LA STRUTTURA E' COSTRETTA A BLOCCARE I COMMENTI PER I COMMENTI DEGLI HATER – SELVAGGIA LUCARELLI INCENERISCE L'INFLUENCER PER LA FOTO SUL VOLO EASY JET: "MA TIPO SMETTERE DI MOSTRARE MARCHI E BRAND E QUALUNQUE COSA RICHIAMI L'ASPETTO COMMERCIALE DELLA SUA VITA CHE NON ESISTE PIÙ?"

1 - CHIARA FERRAGNI TAGGA L'HOTEL CHE LA OSPITA, MA IL RESORT È COSTRETTO A BLOCCARE I COMMENTI

chiara ferragni vola con easyjet

Era già successo a febbraio in Val d’Aosta, quando Chiara Ferragni, all’indomani dello scandalo Balocco, aveva sponsorizzato un hotel sui suoi social ma la struttura era stata costretta a rimuovere le foto per via dei troppi commenti negativi.

E ora l’influencer […] si è ritrovata in una situazione simile. Ha taggato il resort di Maiorca che l’ha ospitata per festeggiare l’addio al nubilato dell’amica del cuore Veronica Ferraro – il lussuoso Cap Vermell Grand Hotel – specificando, tuttavia, che si trattava di una collaborazione. Ma l’albergo si è visto costretto a limitare i commenti per via dei troppi insulti ricevuti sulla propria pagina instagram, presa d’assalto dagli haters. […]

2 - CHIARA FERRAGNI SALE SU EASYJET E SELVAGGIA LUCARELLI L'ASFALTA: "ORMAI NON ESISTE PIÙ"

chiara ferragni vola con easyjet

L’enorme impero di Chiara Ferragni si sta lentamente sgretolando sotto ai suoi occhi. Dopo la tempesta generata dal Pandoro-gate, la vita professionale (oltre a quella sentimentale) di Chiara ha subito un enorme scossone: molti brand che erano soliti collaborare con lei sono fuggiti e non hanno più voluto essere accostati al suo nome, così come il brand Chiara Ferragni ha avuto un enorme calo di vendite, tanto da arrivare alla decisione di chiudere lo store principale di Milano.

[…] l’influencer non demorde e sui social ha deciso di rivoluzionare la sua comunicazione per tentare di suscitare empatia nei suoi follower e "dimostrare" che, alla fine, è "una persona normale". L’ultima trovata? Viaggiare con una compagnia aerea low cost e postare tutto sui social, mossa che ha inevitabilmente scatenato il commento piccato di Selvaggia Lucarelli: scopriamo di più.

chiara ferragni

[…] nel tentare di dimostrare di essere "una persona come tante", Chiara Ferragni ha pubblicato sui social una storia in cui appare su un volo EasyJet, compagnia aerea low cost. Nel video l’influencer scherza con una hostess mentre si gode il suo volo a basso costo, roba da "comuni mortali" che non possono certamente permettersi un jet privato o chissà cos’altro.

Un video che ha prontamente scatenato […] la giornalista Selvaggia Lucarelli che […] ha commentato il contenuto in maniera molto pungente. "Ma tipo smettere di mostrare marchi e brand e qualunque cosa richiami l’aspetto commerciale della sua vita che non esiste più? – ha scritto la Lucarelli in una Instagram story riprendendo appunto il contenuto pubblicato dalla Ferragni – Per giunta costringendo marchi e brand a ricevere montagne di m***a sui social gratis?".

chiara ferragni

Il ragionamento della giornalista è in effetti facile da comprendere: dopo la bufera del Pandoro-gate la reputazione di Chiara Ferragni è stata compromessa e, ad oggi, i brand non sono felici di essere accostati al suo nome rischiando di essere bombardati dalla critiche. Cercando di rialzarsi, Chiara prova ancora a sfruttare le occasioni che le vengono sotto mano per trovare nuove collaborazioni o qualcuno che sia disposto a pagarla per sponsorizzare il proprio brand, ma dato che questo significherebbe tirarsi la zappa sui piedi, pare che nessun marchio sia davvero disposto a rischiare. […]

