CHIARA NASTI E IL CENTROCAMPISTA DELLA LAZIO, MATTIA ZACCAGNI, DIVENTANO GENITORI: È NATO THIAGO - SONO STATI I DUE AD ANNUNCIARLO SU INSTAGRAM, CON MOLTI FOLLOWER, PROBABILMENTE TIFOSI DELLA ROMA, CHE HANNO IRONIZZATO SULLA PRECEDENTE RELAZIONE DELLA NASTI CON IL CENTROCAMPISTA DELLA ROMA, NICOLÒ ZANIOLO E L'ORMAI NOTO CORO "IL FIGLIO DI ZACCAGNI È DI ZANIOLO" - VIDEO

MATTIA ZACCAGNI CON IL FIGLIO APPENA NATO

Da www.leggo.it

Chiara Nasti è diventata mamma. L'influencer ha dato alla luce il primo figlio, Thiago, nato dall'amore con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. L'annuncio è stato dato con un post su Instagram in cui si fanno le presentazioni del piccolo di casa, stretto tra le braccia del papà.

«Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire», ha scritto la neomamma su Instagram pubblicando due teneri scatti del neonato. Uno lo ritrae tra le braccia di papà Mattia Zaccagni, l'altra in tutto il suo splendore, con il viso incorniciato da un cappellino e una copertina.

CHIARA NASTI

I COMMENTI SU ZANIOLO

Anche in un momento di così grande gioia per mamma Chiara Nasti e papà Mattia Zaccagni non stanno mancando i commenti che alludono alla relazione dell'influencer con Niccolò Zaniolo. Si va dall'ormai noto coro «Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo» a commenti simili a questo: «In effetti il colore carminio del volto allude al crostaceo Marino noto per camminare all’indietro ?». Qui il riferimento è all'altrettanto celebre - tra le tifoserie laziali e romaniste - risposta della Nasti al suddetto coro: «Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno (di figlio, n.d.r.)».

PAPÀ MATTIA ZACCAGNI

IL FIGLIO DI MATTIA ZACCAGNI E CHIARA NASTI

Anche il calciatore della Lazio ha dato il lieto annuncio tramite Instagram, rivolgendo dolci parole alla compagna: «Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto».

ARTICOLI CORRELATI

zaccagni chiara nasti