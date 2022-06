A CHICAGO UN VENTENNE IMPAVIDO HA SALVATO UN UOMO SVENUTO SUI BINARI ELETTRIFICATI DELLA METROPOLITANA - IL RAGAZZO E' SCESO DALLA BANCHINA ED E' RIUSCITO A SPOSTARE IL CORPO DELLA VITTIMA, CHE FREMEVA AD OGNI SCOSSA - UNA VOLTA IN SALVO, GLI HA PRATICATO LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E... - VIDEO

Uomo metropolitana binari

Dagotraduzione dal Daily Mail

uomo sui binari elettrificati della metro 5

Un ventenne di Chicago, Anthony Perry, è stato premiato dalle autorità locali per aver salvato un uomo che giaceva svenuto sui binari elettrificati della metropolitana. Senza pensare ai rischi, Perry è sceso dalla banchina, lo ha sollevato e lo ha portato in salvo prima che il treno potesse investirlo.

«Non ho pensato a cosa sarebbe potuto succedermi in quel momento. Ero concentrato di più su quello che dovevo fare per rendere la situazione pacifica. Ho provato un po' di shock. In realtà l'ho sentito su tutto il corpo, ma non ho lasciato che questo mi fermasse».

uomo sui binari elettrificati della metro 4

Secondo le autorità, l’uomo è caduto sui binari dopo una rissa con un altro pendolare. Nel video che è stato diffuso si vede il corpo dell’uomo svenuto fremere a ogni scossa (600 Watt). Perry, che era appena sceso dal treno, lo vede e si precipita a salvarlo, facendo attenzione ad evitare i binari per evitare di restarne fulminato.

Una volta portato in salvo, Perry gli ha anche effettuato una rianimazione cardiopolmonare aiutato da una testimone che aveva competenze in medicina. Al ragazzo autore del nobile gesto la polizia ha regalato un'auto.

uomo sui binari elettrificati della metro 2 uomo sui binari elettrificati della metro 3 uomo sui binari elettrificati della metro anthony perry anthony perry 3 anthony perry 2