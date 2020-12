23 dic 2020 18:28

CHICO FORTI TORNERÀ IN ITALIA - L'ANNUNCIO DI DI MAIO: ''SONO PERSONALMENTE GRATO AL GOVERNATORE DESANTIS E ALL’AMMINISTRAZIONE FEDERALE DEGLI STATI UNITI. UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AL SEGRETARIO DI STATO MIKE POMPEO, CON IL QUALE HO SEGUITO LA VICENDA. ERANO VENT’ANNI CHE ASPETTAVA QUESTO MOMENTO E SIAMO FELICI PER LUI, PER I SUOI CARI, PER LA SUA FAMIGLIA, PER TUTTA LA CITTÀ DI TRENTO'' - SARÀ TRASFERITO IN CARCERE MA I SUOI FAMILIARI SONO CONVINTI DI POTER ANCORA RIBALTARE LA SENTENZA