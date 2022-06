CHIEDI E TI SARÀ DATING - NELLE APP PER INCONTRI ORA SI PUÒ TROVARE L'ANIMA GEMELLA IN BASE ALLA FEDE, LIVELLO DI STUDIO O PROFESSIONE - CI SONO APP COME "ATTRACTIVEWORLD" RISERVATA PER I "BELLI", AGRI-DATING, APPLICAZIONE RISERVATA AGLI AGRICOLTORI E ALLE AGRICOLTRICI FRANCESI, HAPPYFEW, LA APP DI DATING RISERVATA A CHI HA ALMENO UNA LAUREA - MA UN SOTTOGENERE CHE STA DIVENTANDO SEMPRE PIÙ POPOLARE SONO LE APP DI DATING RELIGIOSE, COME "THEOTOKOS" PER I CATTOLICI E "MINDER" PER I MUSULMANI…

Francesca Pierantozzi per “il Messaggero”

Al cuore non si comanda, ma qualche consiglio glielo si può pure dare. Un aiutino, per trovare la strada verso un'anima che sia molto gemella: per fede religiosa, livello di studio, professione. Poco sorprende che la ricerca della dolce metà, da tempo ormai delegata da molti alle app di dating, da Tinder in giù, abbia provocato l'iperspecializzazione dei siti d'incontri: passato il tempo in cui dirimente sembrava in primo luogo l'orientamento sessuale.

Essere etero, omo o bisex possono sembrare accessorio per quelli, e non sono pochi, che non potrebbero per esempio mai pensare di avere affinità con qualcuno o qualcuna che non abbia il loro livello di studi: ed ecco dunque Happyfew, la app di dating riservata a chi ha almeno una laurea.

Per quelli per cui l'apparenza conta eccome, ci sono Attractiveworld o Bestofrencontre, dove prima di tutto vengono i muscoli, gli addominali, le curve e l'appuntamento può essere preso solo tra chi condivide le stesse mirabili proporzioni e lo stesso peso forma.

IL SUCCESSO

A un altro livello sta Agri-dating, applicazione riservata agli agricoltori e alle agricoltrici francesi che vogliono trovare l'anima gemella soltanto nel mondo di chi si intende di campagna e colture. Ancora più mirato è Amour-bio, sito di incontri per ecologisti «che mangiano, vestono, comprano e pensano bio». «Ci sono punti sui quali ormai molti non sono più disposti a negoziare» scrive Pascal Couderc in un libro (L'amour au coin de l'écran, l'amore dietro lo schermo) che analizza l'amore ai tempi di Tinder.

Il successo più grosso spetta però agli algoritmi capaci di far incontrare potenziali amorosi della stessa fede: cattolici, cristiani, musulmani, ebrei, il comunitarismo amoroso è ormai di moda e soprattutto del tutto sdoganato all'interno delle diverse confessioni.

LA MENTALITÀ

Ultima success story è quella di Valo: dating app finlandese (Valo significa luce) lanciata l'anno scorso da Helsinki, che conta già 130mila utenti e che arriverà presto nella sua versione svedese e italiana. Valo si propone di rendere più moderno (e anche più accettabile), l'algoritmo del sito di incontri online Kotisatama, creato una ventina di anni fa sempre in Finlandia con l'obiettivo di facilitare la vita sentimentale di «eterosessuali praticanti i valori cristiani».

Miika-Markus Järvelä, et Erkka Simolin, creatori del nuovo sito, assicurano: «Il servizio che esisteva alle origini era basato su idee dell'epoca, noi lo abbiamo sviluppato in funzione della nostra visione. La nostra app è in constante evoluzione e si adatta anche in funzione degli utilizzatori». Aperte dunque le iscrizioni anche per gli omosessuali, a condizione di rispettare la regola base: «essere membri della fede cristiana». Grande successo incontra anche Theotokos, altra dating app riservata ai cattolici (in particolare francesi) e che ormai rivendica quasi 400mila iscritti dal 2006, anno della creazione.

«Quando abbiamo cominciato le mentalità erano diverse spiegava qualche tempo fa al giornale Aleteia il fondatore Olivier Orna incontrarsi su un sito era del tutto tabù: il primo tabù era il sesso, il secondo i soldi. Oggi è tutto cambiato, molte persone, uomini e donne, si iscrivono su indicazione del loro consigliere spirituale. Sono sempre più numerosi i preti che celebrano matrimoni Theotokos, coppie nate da incontri sul nostro sito».

I VALORI

Conferma la tendenza anche Véronique Suquet, consigliera coniugale e familiare da Fontenay-sous-Bois, alla periferia di Parigi: non piace più il sito d'incontro usato per l'avventura fugace di una sera, o eventualmente una notte, l'algoritmo serve ormai per trovare l'amore eterno e convolare a giuste nozze in Chiesa.

«È abbastanza recente, ma è una cosa che mi ha molto colpito dice Suquet C'è ormai un vero desiderio di incontrare qualcuno non per un incontro estemporaneo o un appuntamento del venerdì sera, ma per trovare un'anima gemella. Vengono da me molti giovani, tra i 27 e i 30 anni, alla ricerca di qualcuno con cui condividere valori».

Più recente e già molto affollato è anche Heavn, ultimo nato tra le app di incontri per cristiani. Uno dei fondatori, Guiral Ferrieu spiega qual è la particolarità degli algoritmi delle app confessionali che selezionano coppie per affinità religiose: sono per lo slow love.

SENZA FRENESIA

«Sul nostro sito c'è meno frenesia dice Ferrieu - gli utenti possono selezionare al massimo tre profili al giorno. Cerchiamo di riprodurre le condizioni di un incontro come se fosse nella vita reale. E nella vita reale non incontri cinquanta aspiranti fidanzati o fidanzate in un solo pomeriggio». La felicità amorosa è a portata di app anche per i musulmani, che con Muzz (oltre sei milioni di utenti nel mondo) aiuta da anni a trovare l'anima gemella.

Grande successo incontra anche Minder sempre riservata all'amore nell'Islam - lanciata nel 2015 con una progressione di 20 per cento di iscritti l'anno. Al contrario delle app generaliste come Tinder o Bumbale, e anche di quelle dedicate alle altre religioni monoteiste (gli ebrei possono rivolgersi a Jdream o Jdate) gli algoritmi per favorire l'amore musulmano non offrono l'opzione di poter circoscrivere una zona in particolare in cui cercare il o la partner: il match può arrivare da qualsiasi parte del mondo.

