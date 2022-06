15 giu 2022 10:10

CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER IL LEADER DI FORZA NUOVA, ROBERTO FIORE, E QUATTRO MILITANTI - I PM GLI CONTESTANO IL REATO DI ISTIGAZIONE A DELINQUERE AGGRAVATA DALL'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER UN COMUNICATO SUL SITO DI FORZA NUOVA DOPO L'ASSALTO ALLA SEDE NAZIONALE DELLA CGIL, A ROMA, NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE NO GREEN PASS DEL 9 OTTOBRE SCORSO - FIORE È GIÀ SOTTO PROCESSO PER DEVASTAZIONE AGGRAVATA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE PLURIAGGRAVATA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE…