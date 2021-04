CHISSA SE HARRY AVRA’ IL RIMORSO DI AVER NEGATO L'ULTIMO SALUTO AL NONNO… - LA MORTE DEL PRINCIPE FILIPPO ERA ANNUNCIATA: LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE SONO PEGGIORATE A MARZO - NON RIENTRARE A LONDRA E’ STATO UN MESSAGGIO PER I WINDSOR: LA MIA FAMIGLIA ORA SONO MEGHAN E ARCHIE - QUANDO HARRY CONFIDO’ A FILIPPO L’INTENZIONE DI SPOSARE MEGHAN, SI SENTI’ RISPONDERE: “CON LE ATTRICI CI SI ESCE, NON SI SPOSANO…”

Maria Corbi per “la Stampa”

meghan markle principe harry

L'ultimo saluto negato di Harry al nonno non può essere legato al caso, ma ad una scelta precisa. Perché quella del principe Filippo è stata una morte annunciata, almeno dai primi di marzo, quando si è aggravato ed è stato ricoverato in ospedale. C' era tutto il tempo per tornare. Il messaggio è chiaro: la mia famiglia sono Meghan e Archie. Anche se adesso magari la ragione di Stato farà percorrere ad Harry la strada di ritorno.

il principe filippo con harry

Il cuore, però è un' altra cosa. E in questa storia sembra rimasto orfano. Lo si era intuito in verità quando Harry e Meghan hanno dato il loro ok alla messa in onda dell' intervista concessa a Oprah Winfrey, nonostante il nonno fosse ricoverato in grave condizioni in ospedale.

Eppure quello tra i due principi, fino all' arrivo di Meghan, è stato un rapporto affettuoso, coltivato anche dall' avere avuto un destino comune: dover stare sempre un passo indietro. Il primo alla moglie, la regina. Il secondo al fratello primogenito, futuro re. Un legame anche «fisico», tra nonno e nipote, fatto di pacche sulle spalle, carezze sulla testa e abbracci, a differenza della distanza che c' è sempre stata tra Carlo e il padre.

principe filippo, harry, meghan 4

Harry si confidò al nonno quando stava per prendere la decisione di sposarsi con l' attrice Meghan Markle, ricevendone un consiglio che è tra le cause dell' indifferenza di oggi: «Con le attrici ci si esce, non si sposano». Filippo giocò il tutto per tutto per mantenere salda tradizione e casa reale, senza il pericolo di avere nuove «Diana» in casa. Ma sappiamo come è andata.

Una sceneggiatura pronta per Netflix e «The Crown». Come lo è stato, trama da fiction, anche il difficile rapporto tra Filippo e suo figlio Carlo, che oggi si trova a fare un piccolo passo nella scala gerarchica di casa Windosr. Filippo ha tentato di rendere più simile a se stesso il figlio, temprandone il carattere per farne un uomo «forte» secondo i suoi canoni e la sua educazione. Cercò in tutti i modi di scoraggiare la sua passione per l' Arte, il teatro, la poesia.

matrimonio harry e meghan markle 1

Quando nel 1965 andò a vedere il suo primogenito a teatro, in una recita di Macbeth, il racconto di Carlo, affidato a una lettera, è da libro Cuore: «Mi dimenavo sul palco», scrisse, «ma non sentivo altro che mio padre e il suo "Ah ah ah"».

A incoraggiare il suo carattere gentile c' era solo la Regina Madre, sua nonna, che riparava così in parte alla mancanza di empatia sofferta per colpa di genitori distanti e disinteressati. La regina aveva delegato l' educazione al marito e non interveniva quasi mai, nemmeno quando Filippo pretese che Carlo invece che a Eton venisse mandato nello spartano collegio di Gordonstoun, in Scozia, dove vigeva la legge del bullismo con abusi morali e fisici per i più piccoli, i nuovi entrati, i più fragili.

principe filippo, harry, meghan 3

Durante le partite di rugby, i suoi compagni di squadra approfittavano della mischia per menarlo. O lo legavano sotto la doccia gelata, prendendolo in giro per le orecchie a sventola. Un inferno in terra, come rivelò Carlo anni dopo. Filippo fu inflessibile: Carlo sarebbe rimasto a Gordonstoun.

Dopo la sua separazione da Diana, nel '92, Carlo confidò le sue sofferenze giovanili a Jonathan Dimbleby, che stava scrivendo una biografia autorizzata. E nel libro si capisce come il piccolo principe «fosse intimorito dalla forte personalità di suo padre» che spesso lo sminuiva o lo derideva.

matrimonio harry e meghan markle 2

E non accettava di essere contraddetto, nemmeno dalla suocera che voleva a tutti i costi mandarlo a Eton, un luogo più adatto a lui. Il rapporto rimase difficile anche quando Carlo sposò Diana, senza lasciare però Camilla. Soprattutto all' inizio il principe Filippo si schierò con la nuora, attribuendo i problemi del matrimonio alla debolezza del figlio.

Ma il tempo può aggiustare le cose e negli ultimi anni, anche grazie a Camilla, Carlo si è avvicinato al padre. Soprattutto in questo ultimo anno, quando ha capito che era tempo di perdonarsi e di perdonare. Quando è andato a trovare Filippo in ospedale un mese fa, le lacrime sul suo viso hanno cancellato il rancore. Aspettiamo quelle di Harry.

principe filippo, harry, meghan 1