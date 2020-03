CHIUSI PER CORONAVIRUS – LA CHIESA DI SAN LUIGI DEI FRANCESI A ROMA È STATA CHIUSA DOPO CHE UN PRETE È RISULTATO POSITIVO AL RITORNO IN FRANCIA – SBARRATO ANCHE IL LOUVRE, DOVE I DIPENDENTI SI SONO RIUNITI IN UN’ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER DISCUTERE DELL’EMERGENZA: NEL PAESE CRESCE LA PREOCCUPAZIONE DOPO CHE È STATA SUPERATA LA BARRIERA SIMBOLICA DEI 100 CONTAGIATI

Stefano Montefiori per “www.corriere.it”

louvre

Il Louvre non ha aperto domenica mattina, e non si sa se quando riaprirà nel corso della giornata, perché i dipendenti si sono riuniti in un’assemblea generale straordinaria per discutere dell’emergenza coronavirus. Chiedono garanzie al medico del lavoro e alla direzione.

Il museo, il più frequentato al mondo, ha superato nel 2018 la soglia dei 10 milioni di visitatori l’anno.

La chiusura improvvisa è il segno di una preoccupazione che si diffonde i questi giorni in Francia, dopo avere colpito in un primo tempo Italia. Anche qui, soprattutto nel dipartimento dell’Oise dove un paziente zero è sfuggito al controllo e ci sono molti casi, si segnalano fenomeni già visti in Italia come i supermercati svuotati.

coronavirus

La chiusura del Louvre è del tutto imprevista e non è stata data al pubblico alcuna comunicazione ufficiale. I biglietti online sono stati venduti regolarmente e all’entrata del museo, davanti alla Piramide, si è creata una coda molto lunga. I visitatori, molti dei quali già con il biglietto e spesso turisti venuti da molto lontano, aspettano da ore senza sapere se potranno entrare o no.

CORONAVIRUS IN FRANCIA

Sabato è stata superata la barriera simbolica dei 100 contagiati, e il Paese è il secondo in Europa per numero di casi, dopo l’Italia. Nei giorni scorsi il ministro della Salute Olivier Veran ha ammesso che l’epidemia è entrata in una nuova fase, raggiungendo lo stadio 2, e ha raccomandato di evitare le strette di mano.

museo del louvre parigi jpeg

Il governo ha deciso di vietare gli eventi in spazi chiusi che prevedono la partecipazione di più di 5000 persone. Vengono annullate partite di basket e altre manifestazioni, mentre i medici avvertono che non saranno più sottoposte a test - ma pregate di restare in quarantena a casa - le persone che si presentano al pronto soccorso con i sintomi legati al coronavirus e sono pure tornate da una regione a rischio: i reparti di malattie infettive si stanno riempiendo e non possono eseguire test su tutte le persone sospette. Le nuove misure di confinamento decise dal governo puntano a guadagnare tempo prezioso ed evitare la completa saturazione del sistema sanitario nazionale.

san luigi dei francesi 2

Da “www.repubblica.it”

La chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, celebre in tutto il mondo per i Caravaggio su San Matteo, è chiusa da oggi e fino nuovo ordine "per misura precauzionale" dopo che un prete di 43 anni al suo ritorno dall'Italia è stato ricoverato in ospedale a Parigi perché malato di coronavirus. Lo sottolinea il 'Sir', l'agenzia dei vescovi, sottolineando che si tratta della "prima chiesa romana a chiudere per il coronavirus". Non si celebrerà messa neanche a Sant'Ivo dei Bretoni, sempre a Roma.

san luigi dei francesi 7

Sul sito della Chiesa "Saint-Louis-Des-Français" si spiega che la chiusura è stata decisa dalla "cellula di guardia" dell'ambasciata di Roma. È poi, riferisce l'agenzia 'Sir', un comunicato diffuso dall'arcidiocesi di Parigi e dall'arcivescovo Michel Aupetit a spiegare esattamente cosa è successo: "Un prete della diocesi di Parigi, tornato a metà febbraio dall'Italia dove precedentemente risiedeva, è risultato positivo al Coronavirus Covid-19 questo venerdì 28 febbraio. È stato ricoverato in ospedale dalla scorsa notte e il suo stato di salute è rassicurante".

san luigi dei francesi chiusa

Il prete contagiato è curato dai sanitari dell'ospedale parigino di Bichat ma il suo stato è "molto rassicurante". L'arcivescovo di Parigi, mons. Michel Aupetit, ha chiesto ai preti di rispettare diverse misure di prudenza durante le messe e nelle chiese: dare l'ostia per la comunione soltanto nelle mani e non direttamente in bocca, niente calice, divieto di scambiarsi il segno di pace durante la messa e proibizione assoluta di immergere la mano nelle acquasantiere: i responsabili delle chiese sono stati invitati, a tale scopo, a svuotarle dell'acqua benedetta.

san luigi dei francesi 4

San Luigi dei Francesi, la chiesa dei capolavori di Caravaggio

San Luigi dei Francesi è la chiesa nazionale dei francesi a Roma dal 1589. È una delle più frequentate, tanto che è presente spesso un servizio d'ordine autonomo, per la presenza di tre capolavori di Caravaggio nella cappella Contarelli: il Martirio di San Matteo, San Matteo e l'angelo e Vocazione di san Matteo. Nelle ore di punta, l'assembramento davanti ai tre quadri è veramente forte. Situata nel cuore di Roma,

turista con la mascherina a san pietro

tra piazza Navona e il Pantheon, San Luigi dei Francesi ospita anche altre opere d'arte - affreschi del Domenichino e quadri di Guido Reni - tombe di illustri personaggi, tra cui quella di Pauline de Beaumont, voluta dallo scrittore Chateaubriand.

La situazione a Roma e nel Lazio

Sono risultati tutti negativi i 51 controlli effettuati sulle persone che sono state a più stretto contatto con la donna di Fiumicino che è risultata positiva al coronavirus dopo un viaggio a Bergamo e con il marito e la figlia, trovati anch'essi positivi.

san luigi dei francesi 6

Nel comune sul litorale laziale sono state chiuse due scuole e una piscina: off limits fino al 9 marzo l'elementare Rodano frequentata dalla figlia della donna contagiata e la media Segrè, parte dello stesso plesso.

Intanto la coppia cinese, i primi 2 casi confermati di Covid-19 in Italia, "continua il percorso riabilitativo. Sono in buone condizioni cliniche e sono stati ricoverati in un'unica stanza", come riferisce nel bollettino di oggi l'Istituto Spallanzani.

CORONAVIRUS IN FRANCIA coronavirus turiste con la mascherina a san pietro 1 CORONAVIRUS IN FRANCIA louvre san luigi dei francesi 3 CORONAVIRUS IN FRANCIA CORONAVIRUS IN FRANCIA louvre jpeg san luigi dei francesi 1 louvre 1 san luigi dei francesi 5