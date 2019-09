CI CEI O CI FAI? - DOPO AVER DATO LA BENEDIZIONE A GIUSEPPE CONTE E AL GOVERNO GIALLO-ROSÉ, IL VATICANO FA SENTIRE LA PRESENZA E INVITA A RIVEDERE LA LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO - GUALTIERO BASSETTI HA CHIESTO DI LEGIFERARE PRIMA DELLA SCADENZA FISSATA DALLA CONSULTA (IL 24 SETTEMBRE) - IL PD E IL PREMIER, VICINO AGLI AMBIENTI DI OLTRETEVERE, HANNO DUBBI SULLE FUGHE IN AVANTI DEI GRILLINI

Barbara Acquaviti per “il Messaggero”

PAPA BERGOGLIO E GIUSEPPE CONTE

Fare più in fretta della Consulta. Più che una corsa contro il tempo, di fatto, una mission impossible. La Conferenza episcopale italiana va in pressing sul Parlamento e chiede di legiferare sul suicidio assistito prima che scada il tempo fissato dalla corte costituzionale, ossia il 24 settembre. Pressapoco due settimane. Nessuna legge vede la luce in così poco tempo, figurarsi una che crea divisioni anche nei singoli partiti.

Gualtiero Bassetti, presidente Cei

Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha chiamato ieri a raccolta a Roma circa ottanta realtà per discutere di Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignità della morte e del morire?.

marco cappato 1

A far scattare il conto alla rovescia, lo scorso 14 febbraio, è stata la Corte d' Assise di Milano che - partendo dal caso di Marco Cappato e di dj Fabo - ha sollevato la questione della legittimità costituzionale dell' articolo 580 del codice penale, che punisce chi aiuta o istiga una persona al suicidio. La scelta della Consulta è stata quella di rinviare la trattazione del tema, facendo un appello al Parlamento perché colmasse il vuoto normativo sul fine vita entro - appunto - il 24 settembre.

Corte costituzionale CAMERA VUOTA PER LA DISCUSSIONE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO

Tuttavia, nelle commissioni della Camera non si è nemmeno riusciti ad arrivare ad un testo base condiviso anche, ma non soltanto, a causa delle distanze abissali nella maggioranza giallo-verde. I 5Stelle, con la deputata Doriana Sarli, hanno infatti presentato un testo molto avanzato e liberale sulla materia.

LO SCENARIO

DJ FABO matteo salvini bacia il rosario mentre parla giuseppe conte 1

Ma adesso che c' è una nuova maggioranza? Non è detto che il quadro cambi. L' evento era infatti in programma da prima dell' estate, dunque quando il cambio di governo non era ancora in agenda. Nel Pd, però, ci sono diverse sensibilità, c' è una parte consistente che crede sia necessario non perdere contatto con il mondo cattolico. Il quale, peraltro, guarda proprio ai dem ora che la Lega, pur da posizioni molto più integraliste, non è più in maggioranza a fare da argine a quelle che per la Chiesa sono fughe in avanti del M5S.

Gualtiero Bassetti1

Per Bassetti «l' approvazione del suicidio assistito nel nostro paese aprirebbe un' autentica voragine dal punto di vista legislativo, ponendosi in contrasto con la stessa Costituzione italiana». Il presidente dei vescovi chiede anche una revisione della legge sul testamento biologico. «Va negato che esista un diritto a darsi la morte: vivere è un dovere, anche per chi è malato e sofferente».

PAPA BERGOGLIO E GIUSEPPE CONTE

Le diplomazie vaticane, però, in questo senso hanno già trovato terreno fertile nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Che martedì, in occasione del dibattito sulla fiducia in Senato, ha dichiarato di auspicare «che il Parlamento trovi il modo e le occasioni per approfondire queste questioni e lo possa fare rapidamente». Non a caso Bassetti rivolge al premier parole di apprezzamento.

il mio papa cover conte bergoglio

simone pillon

La Cei, insomma, chiede un intervento del Parlamento perché vuole evitare che la Consulta si pronunci smantellando tout court il reato. All' evento organizzato da Bassetti erano presenti tra gli altri parlamentari come il leghista Simone Pillon, noto animatore del Family day, esponenti del centrodestra come Maurizio Gasparri, ma anche deputati dem come il renzianissimo Luciano Nobili e Alfredo Bazoli. Il quale, come capogruppo in commissione giustizia, ha in mano la pratica. «Io credo che esista un sentiero stretto che però vale la pena percorrere», spiega l' esponente dem.

RICCARDO MAGI

Gualtiero Bassetti

Per i Radicali, promotori insieme all' associazione Coscioni di una legge popolare in materia, il sospetto è che si stiano soltanto mettendo in atto delle «manovre dilatorie» per evitare che la Consulta si pronunci. Secondo Riccardo Magi, parlamentare di +Europa, «dalla Corte è stato sollecitato un intervento perché viene riconosciuto il conflitto tra il divieto al suicidio assistito e la Costituzione. La Cei legittimamente fa il suo mestiere, ma non è questo il terreno su cui la Consulta ci ha chiesto di legiferare».

Gualtiero Bassetti2 Gualtiero-Bassetti_