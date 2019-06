CI CREDETE SE VI DICIAMO CHE IL QUADRATINO CHE STATE OSSERVANDO SPOSTARSI NELL’IMMAGINE È IN REALTÀ FISSO? QUESTA ILLUSIONE OTTICA STA MANDANDO IN PAPPA IL CERVELLO DI MIGLIAIA DI INTERNAUTI - L’OCCHIO UMANO RISERVA QUESTI SCHERZI: PER IL FENOMENO C’È UNA SPIEGAZIONE SCIENTIFICA… (VIDEO)

ILLUSIONE OTTICA FA IMPAZZIRE IL WEB

DAGONEWS

illusione ottica 4

Un'illusione ottica sta facendo impazzire il web e dimostra come sia possibile far impazzire il cervello umano adottando delle semplici tecniche. Chiunque guardi l’immagine, ribattezzata "Perpetual Diamond", percepisce un quadratino che si sposta in varie direzioni, ma in realtà non si muove di un centimetro rimanendo esattamente nella stessa posizione.

Come è possibile? I ricercatori Oliver Flynn e Arthur Shapiro della American University di Washington DC spiegano come basti giocare con i bordi del quadratino e sull’illuminazione stroboscopica dello sfondo per far pensare al cervello che l’immagine sia in movimento.

illusione ottica 5

«Il diamante produce l'illusione del movimento in modo continuo e inequivocabile in una direzione, pur non cambiando mai posizione fisica – spiegano gli scienziati - Il fenomeno consiste in un diamante fisso, di media luminanza, delimitato da quattro strisce sottili e da uno sfondo circostante. La direzione del movimento è determinata dalla modulazione della luminanza tra le strisce del bordo e lo sfondo».

illusione ottica 3