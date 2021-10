4 ott 2021 12:46

CI DEVE ESSERE UNA PERDITA DALLE FOGNE: VENGONO A GALLA UN SACCO DI SVASTICHELLE - ARRESTATO UN 19ENNE DI LE HAVRE CHE ADORAVA HITLER E SI SI DEFINIVA "COMBATTENTE BIANCO NAZIONALISTA": STAVA PIANIFICANDO UNA STRAGE NEL SUO EX LICEO E IN UNA VICINA MOSCHEA PER IL 20 APRILE, DATA DI NASCITA DEL FUHRER - NEGLI APPUNTI TROVATI IN CAMERA AVEVA SCRITTO DI VOLER FARE "PIÙ MORTI CHE A COLUMBINE", L'ATTENTATO NEGLI STATI UNITI IN CUI FURONO UCCISE 15 PERSONE NEL 1999...