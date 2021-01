25 gen 2021 09:48

CI DO CHE CI DO SU STEFANIA ORLANDO - ANDREA RONCATO TORNA ALL’ATTACCO DELLA EX MOGLIE: “IO INVIDIOSO? HAI FATTO 2 TRASMISSIONI E 20 ANNI DI MATERASSI, NON TI VERGOGNI? AL 'GF VIP' ALCUNI CHIAMATI TALI SONO VIP PERCHÉ HANNO FATTO VEDERE LA PATATA SENZA MUTANDE AL FESTIVAL DI VENEZIA O COSE SIMILI. UN BRANCO DI INUTILI. CONTINUA PURE A DIRE CATTIVERIE CONTRO DI ME, SE TI FA STARE BENE” – LA ORLANDO NON SA ANCORA NULLA DI QUESTE DICHIARAZIONI. COSA FARA’ DOPO L’ENNESIMA FRECCIATINA? - VIDEO