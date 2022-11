“DICONO CHE IL NOSTRO NON SIA UNO SPORT MA UNA TORTURA DISUMANA E RIMANGO PIETRIFICATA. SONO STATA EDUCATA AL RIGORE E AL RISPETTO DEL MIO CORPO" - LA CAPITANA DELLE "FARFALLE" DELLA RITMICA ALESSIA MAURELLI DIFENDE IL SUO SPORT DOPO LA VALANGA DI ACCUSE - “ABUSI? A ME NON E' SUCCESSO. NON SONO VITTIMA DI MANIPOLAZIONE O SOTTOMESSA AD UN SISTEMA CHE DECIDE PER ME” – IL PADRE DELLA MAURELLI: “LA GINNASTICA RITMICA È UNO SPORT DURO CHE PREVEDE LIMITI DI PESO E ALLENAMENTI COSTANTI” (NON TUTTE LE RAGAZZE HANNO IL FISICO, LA TESTA E LA TEMPRA PER REGGERE)