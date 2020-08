12 ago 2020 20:41

CI FACCIAMO SEMPRE RICONOSCERE – GRANDE STORIA DA SIDNEY: UN UOMO BESTEMMIA PER STRADA IN BARESE E VIENE RICONOSCIUTO DALLO ZIO, EMIGRATO DA 15ANNI IN AUSTRALIA – MENTRE GUIDAVA, UN AUTISTA GLI HA TAGLIATO LA STRADA E NON SI È TRATTENUTO. A QUEL PUNTO IL PARENTE GLI HA RISPOSTO IN BARESE STRETTO E I DUE HANNO INIZIATO A PARLARE, FINCHÉ NON SI SONO RICONOSCIUTI E RICONGIUNTI