29 giu 2022 11:33

CI FACCIAMO SEMPRE RICONOSCERE - TRE CARRI ARMATI DIRETTI IN UCRAINA E PROVENIENTI DALLA BASE MILITARE DI PERSANO SONO STATI FERMATI DALLA POLIZIA DI NAPOLI SULL'A1 - I TRATTORI E I SEMIRIMORCHI DELLE DITTE PRIVATE INCARICATE DEL TRASPORTO, INFATTI, NON ERANO IN REGOLA: NON AVEVANO LA CARTA DI CIRCOLAZIONE, LA REVISIONE ERA SCADUTA, E UNO DEI CONDUCENTI NON AVEVA L'AUTORIZZAZIONE PER GUIDARE MEZZI ECCEZIONALI - GLI AGENTI LI HANNO RIMANDATO INDIETRO E...