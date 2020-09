13 set 2020 12:29

CI IMPONGONO DI TOSSIRE E STARNUTIRE NEL GOMITO PER EVITARE IL CONTAGIO E POI CE LO FANNO USARE PER SALUTARCI, RISCHIANDO IL CONTAGIO? - IL CONSERVATORIO DI SASSARI EMANA UN DECRETO IN CUI ESPLICITAMENTE VIETA “L'INCAUTA NUOVA ABITUDINE” I DIVIETI VALGONO ANCHE ALL' APERTO E NON AMMETTONO DEROGHE. E ALTRE SCUOLE A ROMA STANNO GIÀ VALUTANDO PROVVEDIMENTI ANALOGHI...