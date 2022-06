CI MANCAVA IL RALLY A "TRINITA’ DEI TONTI" – LE TELECAMERE HANNO RIPRESO LA SCALATA DELL'INGEGNERE SAUDITA CHE DOPO AVER IMBOCCATO CON LA MASERATI LA SCALINATA, HA FATTO MANOVRA A VALLE ED È RISALITO COME UN PROIETTILE: "SALIVA LA SCALINATA FACENDO ZIG ZAG. PEZZI DI TRAVERTINO, FORSE DELLA SCALINATA, SCHIZZAVANO OVUNQUE” – LA CILIEGINA SULLA TORTA E’ STATO IL COMPORTAMENTO CON LA DONNA CHE LO ACCOMPAGNAVA. ECCO COME E’ FINITA: VIDEO

Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - Edizione Roma”

TRINITA DEI MONTI

Rally nella scalinata di Trinità dei Monti. L'ingegnere saudita Hassouba Ghazi Fahad non si è fermato dopo aver capito di aver sbagliato e aver imboccato con un Suv della Maserati una strada sbagliata.

Non è rimasto lì ad aspettare i vigili. Assolutamente no. È sceso dall'auto, ha scattato qualche foto, poi si è rimesso alla guida della macchina. Ha disceso tutte le scale con il bestione dal peso di 2mila e 100 chilogrammi. Poi ha fatto manovra a valle. A questo punto ha fatto un nuovo show: è risalito su per la scale, dall'altro lato, come un proiettile. È questa la novità che emerge dall'indagine. L'automobile, come documenta un video, zigzagava in salita perché non aveva gripp e faceva partire pezzi di sassolini, forse di scalinata.

trinità dei monti

La ciliegina sulla torta poi è stato il comportamento che il signor Fahad, nato a Jeddah 37 anni fa, ha avuto con la signorina che l'accompagnava. Una ragazza conosciuta in un locale qualche ora prima.

L'uomo l'ha abbandonata. La donna è rimasta sola e ha fatto, all'inizio, anche la cosa giusta. Ovvero chiamare il carroatrezzi. Il punto è che, quando il mezzo è arrivato, ha trovato solo la giovane. La ventenne non sapeva cosa dire, cosa fare.

Anche se alla fine qualche cosa l'ha detta. Quando il I Gruppo Trevi della municipale l'ha sentita a sommarie informazioni ha difeso l'uomo che l'aveva abbandonata.

«È stato il tom tom a farci sbagliare strada » . E va bene. Poi però, sempre Fahad, dopo il fuoripista romano ha cercato di tornare in Patria.

Meno male che gli inquirenti non ci sono cascati. È stato spiccato un allert su aeroporti, porti, stazioni, frontiere, affinché Hassouba Ghazi Fahad al passaggio venisse fermato per fargli l'elezione di domicilio. Mossa propedeutica per spedirlo a processo, prima che svanisse nel nulla. Il rally al centro di Roma gli costerà 46mila euro e un'imputazione, è ragionevole pensare, per danneggiamento.

danni alla scalinata di trinita dei monti 1

Le telecamere hanno ripreso la "scalata" di Hassouba Ghazi Fahad "Pezzi di travertino schizzavano ovunque" k Il suv Un video immortala lo sfregio compiuto a Trinità dei Monti: su e giù dalle scalinate con un suv Maserati.

trinità dei monti trinità dei monti