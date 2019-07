CI MANCAVA LO SCAZZO TRA PHILIPPE PLEIN E LA FERRARI - LA CASA DI MARANELLO QUERELA LO STILISTA ACCUSANDOLO DI AVER SFRUTTATO LA NOTORIETÀ DEL MARCHIO DEL CAVALLINO PER PUBBLICIZZARE I SUOI PRODOTTI - PLEIN AVREBBE UTILIZZATO IL COFANO DI UNA TESTA ROSSA, IN QUESTO CASO VERDE, PER FOTOGRAFARE, E QUINDI PROMUOVERE, LE SUE SNEAKERS MONEYBEAST…

Da www.liberoquotidiano.it

LA FERRARI CONTRO PHILIPPE PLEIN

Tra i legali della Ferrari e Philipp Plein si sta consumando una diatriba legale. A rendere nota la notizia è stato lo stesso stilista, che ha pubblicato sul suo Instagram la foto della lettera ricevuta. I legali di Maranello sostengono che Plein abbia sfruttato la notorietà del marchio del Cavallino per pubblicizzare i suoi prodotti.

Nello specifico Philipp avrebbe utilizzato il cofano di una Testa Rossa, in questo caso verde, per fotografare, e quindi pubblicizzare, le sue sneakers Moneybeast, realizzate in edizione limitata e messe in commercio a circa 5mila euro. Inoltre Ferrari, nella missiva, sottolinea di non condividere assolutamente la strumentalizzazione del corpo femminile. Nei tanti scatti e video messi all'indice, infatti, compaiono bellissime ragazze, con succinti bikini, mentre assumono posizioni sexy e provocatorie affianco alla "loro" vettura.

LA FERRARI CONTRO PHILIPPE PLEIN

Maranello lascia dunque 48 ore allo stilista per rimuovere ogni contenuto, che mostri il suo marchio, dal profilo Instagram. Plein però non si lascia intimorire, anzi risponde sfacciatamente a tale richiesta. Egli sostiene infatti di avere ogni diritto di pubblicare tali immagini in quanto il veicolo è di sua proprietà, può farne dunque ciò che vuole. Sottolinea poi di essere un importante cliente della casa automobilistica, vantando ben quattro Cavallini nel suo parco-auto. Philipp in definitiva, non solo si rifiuta di acconsentire alla richiesta dunque, ma promette anzi, che brucerà la Ferrari nei prossimi giorni, e nel mentre condivide stories a bordo della competitor Lamborghini, con tanto di cuoricini e complimenti.

LA FERRARI CONTRO PHILIPPE PLEIN LA FERRARI CONTRO PHILIPPE PLEIN LA FERRARI CONTRO PHILIPPE PLEIN LA FERRARI CONTRO PHILIPPE PLEIN LA FERRARI CONTRO PHILIPPE PLEIN