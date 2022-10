19 ott 2022 09:29

CI MANCAVA SOLO IL BONUS FUNERALE! – PER LE FAMIGLIE CON UN ISEE SOTTO I 30MILA EURO UNA DITTA DI CASORIA, IN PROVINCIA DI NAPOLI, APPLICA UNO SCONTO DI 650 EURO ALLA TARIFFA PER L'ULTIMO VIAGGIO - "SIAMO VICINI ALLE FAMIGLIE" RECITA LO SLOGAN PUBBLICITARIO IN CUI TRONEGGIA UN ENORME CORNO PORTAFORTUNA - E ANCHE SE NON ABITATE A CASORIA POTETE MORIRE TRANQUILLI, LO SCONTO È VALIDO PER TUTTI I COMUNI...





Mario Fabbroni per www.leggo.it BONUS FUNERALE A Napoli hanno già anticipato un (eventuale) provvedimento del prossimo Governo: il bonus funerale. Ben 650 euro che si detraggono direttamente dal costo della funzione per il "caro estinto": quindi senza alcun passaggio burocratico, il che dovrebbe essere garanzia di successo a differenza invece di quanto avvenuto finora - ad esempio - per il "bonus facciate". Il grande cartellone pubblicitario di una ditta di Casoria - popolosa città alle porte del capoluogo partenopeo - specifica però che il "trattamento di favore" si applica solo per funerali con famiglie economicamente sotto la soglia dei 30mila euro certificati con ISEE. E poteva mai mancare un po' di sana scaramanzia napoletana? Macchè. bara defunto 1 Ecco troneggiare un cornetto rosso anti-jella: perché la pubblicità è l'anima del commercio, ma non deve certo portare sfiga alle anime terrene. «Siamo vicini alle famiglie», ammicca infatti lo slogan, a metà strada tra il rattristato e il solidale. Infine, il colpo di teatro. Scritta piccola, ma di grande valore: il bonus funerale non vale solo per i residenti di Casoria ma "per tutti i Comuni". Come non approfittarne?