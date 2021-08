CI MANCAVA SOLO IL NO MASK CON IL GRILLETTO FACILE – A ROMA, UNO SVALVOLATO A CUI È STATO NEGATO L’INGRESSO A UN SUPERMERCATO PERCHÉ NON AVEVA LA MASCHERINA SI È MESSO A SPARARE CONTRO L’ADDETTO ALLA SICUREZZA - E' PARTITO UN COLPO, CHE FORTUNATAMENTE HA MANCATO IL VIGILANTE E SI È CONFICCATO NELLA VETRATA DEL NEGOZIO – UN TESTIMONE: “SEMBRAVA IL SET DI UN FILM. MI SONO GETTATO DIETRO UN’AUTO CON LA..."

Marco De Risi per “il Messaggero”

SPARATORIA SUPERMERCATO NO MASK

Follia al Casilino per il gesto di un un pistolero improvvisato quanto pericoloso. Un uomo è stato bloccato dalla guardia giurata di un supermercato in quanto senza mascherina. Ovviamente il vigilante gli ha detto che non poteva entrare senza. L'individuo ha protestato e si è allontanato. La cosa sembrava finire lì.

Invece no: lui è tornato armato di pistola e, senza battere ciglio, ha sparato contro l'addetto della sicurezza, a poca distanza dai clienti. Un solo colpo che, fortunatamente, ha mancato il vigilante ma si è conficcato nella vetrata del discount mandandola in mille pezzi. Lo sconcertante episodio, che solo per un caso non ha avuto esiti drammatici, è accaduto al supermercato Eurospin di via Corleone nella borgata Finocchio, periferia del Casilino.

LA RICOSTRUZIONE

Erano le 20 di venerdì. Il supermercato si apprestava a chiudere ma all'interno c'erano tanti clienti. Sulla porta d'ingresso c'era l'addetto alla sicurezza un ragazzo nigeriano che verificava, fra l'altro, se chi entrava rispettasse le norme igieniche fra le quali indossare l'indispensabile mascherina. Ad un certo punto è arrivato un cliente in sella ad uno scooter.

L'uomo è sceso e si è mosso per entrare nel supermercato. Aveva già un piede dentro ma la guardia giurata di colore con estrema educazione gli ha fatto notare che non sarebbe potuto entrare senza prima calarsi la mascherina sul volto.

LA RABBIA

«Ma cosa vuoi? Ma io faccio come voglio. Ma lasciami stare altrimenti sono fatti tuoi», queste alcune frasi del no-mask che già in cuor suo giurava vendetta. Ha detto qualche altra parolaccia ed è sparito rimontando sullo scooter. Sembrava solo un contrattempo. Invece, l'individuo è tornato alla guida di una Smart ed è sceso dall'auto impugnando una pistola.

Il pistolero ha premuto il grilletto mirando all'addetto della sicurezza, proprio colui che non l'aveva fatto entrare. Un solo sparo che ha creato un fuggi fuggi generale e che per fortuna è andato a vuoto. Il proiettile si è conficcato in una vetrata. Intanto la gente è corsa via terrorizzata per quel che stava accadendo.

LE RICERCHE

Anche il pistolero è fuggito a bordo della sua Smart. Per fortuna non si è registrato alcun ferito. «Stavo uscendo dal supermercato con le buste della spesa, quando ho visto un uomo sul marciapiede stringere in pugno una pistola, sembrava il set di un film, mi sono morto di paura», questa la testimonianza di un cliente del supermercato.

«Mi sono riparato dietro un'auto - dice un altro cliente - quello ha sparato. Mi sono gettato dietro un auto con tutta la spesa. Poi ho saputo il perchè ha sparato. Siamo alla follia». Non è escluso che il gesto possa avere una sfumatura di razzismo considerato che la guardia giurata è un uomo di colore. Saranno le indagini a chiarire quest' aspetto che per ora è solamente una fra le tante ipotesi.

Al supermercato sono accorsi gli agenti del commissariato Casilino che sono partiti subito con l'indagine. Non dovrebbe essere un'inchiesta proibitiva anche considerando l'agire non certo da professionista del crimine di chi ha sparato. Poi ci sono le telecamere del supermercato che avrebbero ripreso in modo nitido le varie fasi dell'aggressione. Senza considerare i tanti testimoni. Qualcuno di loro potrebbe ricordare i numeri di targa della Smart usata dal pistolero.