16 feb 2023 17:41

CI MANCAVA SOLO LA NUBE TOSSICA - UN TRENO CONTENENTE SOSTANZE CHIMICHE È DERAGLIATO IN OHIO, FACENDO SCOPPIARE UN MAXI INCENDIO - IL CLORURO DI VINILE, UN GAS TOSSICO E INFIAMMABILE CHE SI TROVAVA DENTRO LE CISTERNE DEL CONVOGLIO, È STATO INCENDIATO PER EVITARE ESPLOSIONI A CATENA MA SI E' CREATA UNA NUBE TOSSICA CHE HA CAUSATO NAUSEA, MAL DI TESTA E PROBLEMI RESPIRATORI TRA I RESIDENTI: TRA DI LORO C'ERA ANCHE UN UOMO CHE HA FATTO LA COMPARSA NEL FILM "RUMORE BIANCO", UN FILM SU UN DISASTRO FERROVIARIO IN OHIO…- VIDEO