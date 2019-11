CI MANCAVA SOLO QUELLA SVALVOLATA DI ROSE MCGOWAN A INFIERIRE SUL PRINCIPE ANDREA - “LA SUA INTERVISTA È UN DISCORSO DI COPERTURA DA MANUALE DEL PREDATORE. CI DÀ UNO SGUARDO MOLTO IMPORTANTE SU CIÒ CHE L'ABUSO DI POTERE È. DOBBIAMO RICONOSCERLO PER FERMARLO” – "IL PRINCIPE NON HA FATTO SESSO CON VIRGINIA GIUFFRE PERCHÉ STAVA CENANDO IN UN PIZZA EXPRESS? PENSO CHE CHIUDA ABBASTANZA PRESTO PER POI POTER ANDARE A…” - VIDEO

DAGONEWS

rose mcgowan

Rose McGowan è intervenuta alla BBC per parlare dell’intervista del principe Andrea. La leader del movimento MeToo ha parlato di “oltraggiosi privilegi” e di “mancanza di empatia”, bollando come una serie di bugie l’intervista del Duca di York: «Secondo me, non è un'intervista veritiera e certamente non è nemmeno la spiegazione di un personaggio empatico che si preoccupa delle vittime. Venire in America a parlare di Epstein sarebbe la cosa onorevole da fare».

rose mcgowan 2

E sulla dichiarazione di Andrea che ha raccontato di non aver fatto sesso con Virginia Roberts, perché stava cenando in un ristorante Pizza Express, McGowan ha continuato: «Credo che Pizza Express chiuda abbastanza presto, quindi c'è abbastanza tempo per andare in una discoteca chiamata Tramps.

il principe andrea 9

È un tale privilegio per un uomo di quel tipo di mondo avere così tante persone che fanno tutto per te che non vedi nulla di sbagliato in qualunque tua azione e nelle persone che consideri tue amiche. Ogni volta che qualcuno mente ti senti impotente, ti senti di non esistere e che nessuno ti ascolta. Quindi, posso immaginare che quelle povere donne abbiamo sentito una morsa allo stomaco durante questa intervista. Penso sicuramente che sono state ignorate.

IL PRINCIPE ANDREA CON JEFFREY EPSTEIN

Avrei voluto molte più domande sulle vittime. Non possiamo dimenticare che c'è una tragedia umana dietro questo. Questo non è solo uno scherzo di due uomini più anziani. C'è un forte dolore in questa storia».

Prima della sua apparizione alla BBC, McGowan aveva scritto una serie di tweet mentre guardava l’intervista di Andrea: «Sono nauseata. So come si sentono le sue vittime, si sentono ignorate. Guardare la verità fatta a pezzi è davvero terribile. La tua monarchia fa parte di una cospirazione predatoria. Devono risolvere questo». E ancora: «Il principe Andrew non ricorda Virginia Roberts, la sua accusatrice, perché c'erano così tante ragazze? Sto sentendo bene?

il principe andrea

L'intervista è un discorso di copertura da manuale del predatore. Ci dà uno sguardo molto importante sul potere. Questo è ciò che l'abuso di potere è, gente. Dobbiamo riconoscerlo per fermarlo. Guardate oltre le bugie. Dite la verità. Rimanete puliti».

