12 giu 2022 10:30

CI MANCAVA SOLO IL SENSITIVO PACIFISTA! - DUE EX SOLDATI TEDESCHI SONO A PROCESSO IN GERMANIA PERCHE', ISPIRATI DA UN SENSITIVO, HANNO CERCATO DI CREARE UN GRUPPO PARAMILITARE PER ANDARE A COMBATTERE LA GUERRA CIVILE NELLO YEMEN - I MILITARI HANNO RACCONTATO DI AVER RICEVUTO "MESSAGGI DA UN INDOVINO CHE HANNO INTERPRETATO COME ISTRUZIONI VINCOLANTI PER AGIRE" - L'OBIETTIVO ERA CREARE UN'UNITA' DA 100-150 UOMINI PER PORTARE LA PACE TRA IL GOVERNO A GUIDA SAUDITA E I RIBELLI HOUTHI - PER FINANZIARE IL PROGETTO I DUE AVEVANO ANCHE CONTATTATO...