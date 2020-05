IL 5G ME LO FACCIO DA SOLO - CI VOLEVA LA PANDEMIA PER RICORDARE AGLI AMERICANI DI ESSERE UNA POTENZA TECNOLOGICA: MICROSOFT, AT&T E DELL SI ALLEANO PER SVILUPPARE IL NETWORK SENZA ESCLUDERE LE EUROPEE ERICSSON E NOKIA. SI PERDERÀ UN PO' PIÙ DI TEMPO, MA COSÌ SI PUÒ FARE A MENO DELLA PIÙ AVANZATA, PIÙ ECONOMICA E MOLTO PIÙ PERICOLOSA (IN TERMINI DI POTERE CINESE) HUAWEI - IL BLOCCO DA CORONAVIRUS HA AIUTATO IL LOCALISMO