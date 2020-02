17 feb 2020 10:46

CI MANCAVA LO STALKER CON LA MASCHERA DI BERTINOTTI - SCAGLIA FRECCE CONTRO LE FINESTRE E L'AUTO DEL VICINO A FERRARA: ARRESTATO UN OPERAIO DI 41 ANNI. NON È CHIARO E FORSE NON LO SARÀ MAI CHE COSA LO ABBIA SPINTO A NASCONDERSI DIETRO UNA MASCHERA DA CARNEVALE RAFFIGURANTE L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA - IN CASA, TROVATA ANCHE UN'UNIFORME DA TENENTE PARACADUTISTA DELL'ESERCITO ITALIANO. PECCATO CHE…