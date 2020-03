“SANREMO IN REPLICA? NON LO SO, IL FESTIVAL HA UNA SUA UNICITÀ” – AMADEUS REPLICA SULLA PROPOSTA DI FIORELLO: “È BELLO RIVEDERE I PROGRAMMI DEL PASSATO MA SANREMO VIVE IN QUELLA SETTIMANA, IN QUEL PRECISO MOMENTO” – “L’ISOLAMENTO? NON FACCIO MOLTO. GUARDO LA TV, SCRIVO UN PO’ DI COSE E AIUTO MIA MOGLIE. APPARECCHIO E LAVO I PIATTI, HO UN METODO TUTTO MIO CHE LEI NON APPROVA…”