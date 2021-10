CI RISIAMO! - UN AFROAMERICANO PARAPLEGICO DI 39 ANNI È STATO TRASCINATO FUORI DALL’AUTO E TENUTO A TERRA FERMO DAI POLIZIOTTI IN OHIO: L’UOMO ERA STATO FERMATO PER UN SOSPETTO CASO DI DROGA, GLI AGENTI SI SONO OFFERTI DI AIUTARLO A SCENDERE DALLA MACCHINA, MA DOPO UN’ACCESA DISCUSSIONE, LO HANNO AFFERRATO PER I CAPELLI, COSTRINGENDOLO CON LA FACCIA SULL’ASFALTO: “MI HANNO TRASCINATO FUORI COME UN CANE, COME UN SACCO DELLA SPAZZATURA…” - VIDEO

Da "Ansa"

Un afroamericano paraplegico viene trascinato fuori dall'auto e tenuto fermo a terra da agenti della polizia in Ohio. L'episodio è stato ripreso dalla body cam di un poliziotto. Secondo la sequenza filmata, Clifford Owensby, 39 anni, è stato fermato per un sospetto caso di droga. Gli viene chiesto di uscire l'auto ma Owensby dice che non può perché paraplegico.

Gli agenti si offrono di aiutarlo ma lui rifiuta. Dopo un'accesa discussione Owensby viene trascinato fuori e uno degli agenti lo tira per i capelli e lo costringe a terra. Nell'auto c'era anche un bambino di tre anni. "Mi hanno trascinato fuori come un cane, come un sacco della spazzatura" - ha detto Owensby durante una conferenza stampa. Secondo la polizia, l'uomo ha precedenti penali per reati legati alla droga e alle armi. Si sono insospettiti dopo averlo visto lasciare un'abitazione probabilmente legata allo spaccio di droga.

Hanno così chiesto l'intervento di un'unità cinofila per ispezionare la vettura. Tuttavia per effettuare l'ispezione è necessario che il conducente sia fuori dall'auto. Dopo che Owensby è stato trascinato fuori, gli agenti hanno anche trovato un sacco con oltre 22 mila dollari in contanti. L'uomo ha dichiarato che si tratta di suoi risparmi personali. Owensby è accusato di ostruzione di giustizia e resistenza all'arresto.

