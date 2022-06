6 giu 2022 08:43

CI RISIAMO: A BRESCIA UNA BAMBINA DI UN ANNO È PRECIPITATA DAL BALCONE – ERA IN CASA CON I GENITORI ED È STATA TRASPORTATA IN GRAVISSIME CONDIZIONI IN OSPEDALE – SECONDO LE PRIME RICOSTRUZIONI SAREBBE VITTIMA DI UN “INCIDENTE DOMESTICO”, MA LA COINCIDENZA TEMPORALE CON IL CASO DI MODENA, DOVE UN BIMBO È STATO GETTATO DAL TERRAZZO DA UNA BABY SITTER, È QUANTOMENO INQUIETANTE