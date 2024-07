CI RISIAMO: IN ILLINOIS UN POLIZIOTTO HA UCCISO UN’AFROAMERICANA - SONYA MASSEY AVEVA 36 ANNI E AVEVA CHIAMATO GLI AGENTI PERCHÉ CREDEVA CHE QUALCUNO SI FOSSE INTRUFOLATO NELLA SUA CASA, A SPRINGFIELD - DURANTE L’ISPEZIONE DELL’APPARTAMENTO, LA DONNA HA PRESO UNA PENTOLA DI ACQUA BOLLENTE E GLI AGENTI HANNO APERTO IL FUOCO – MASSEY È STATA RAGGIUNTA DA UN COLPO IN PIENO VOLTO CHE L’HA UCCISA. IL POLIZIOTTO È STATO LICENZIATO E ARRESTATO… - VIDEO

sonya massey

Un agente ha sparato contro una donna afroamericana tre colpi di pistola perché non posava una pentola di acqua bollente. Sonya Massey è morta così, nella sua casa colpita al volto da uno dei proiettili sparati dal poliziotto. Era stata la stessa 36enne a chiamare il 911 perché pensava che qualcuno fosse entrato nella sua abitazione di Springfield.

agente uccide afroamericana sonya massey 2

È accaduto il 6 luglio scorso ma oggi l’ufficio dello sceriffo della contea di Sangamon, in Illinois, ha pubblicato il video della body-cam che mostra la scioccante scena. L’agente, Sean Grayson è stato già incriminato per omicidio: solo 10 minuti dopo essere entrato in casa della donna con un collega ha prima minacciato Massey perché non posava la pentola di acqua bollente, immediatamente dopo ha esploso tre colpi uno dei quali ha colpito la donna al volto. L’ufficio dello sceriffo, che ha licenziato l’agente […]

agente uccide afroamericana sonya massey 3

Grayson si è dichiarato non colpevole ed è detenuto nella prigione della contea di Sangamon. […]

“Sonya Massey, una madre, amica e figlia amata, ed una giovane donna afroamericana, dovrebbe essere viva oggi. Aveva chiamato la polizia perché temeva ci fosse un intruso a casa. La morte di Sonya per mano dell’agente che ha risposto ci ricorda che troppo spesso gli afroamericani devono affrontare paure per la loro sicurezza che il resto di noi non deve affrontare”. Sono le parole del presidente Joe Biden, in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca.

agente uccide afroamericana sonya massey 1

“La sua famiglia merita giustizia“, ha aggiunto il presidente lodando “l’azione veloce” dei procuratori di Springfield che hanno già incriminato per omicidio l’agente responsabile. “Il Congresso deve passare il George Floyd Justice in Policing Act subito, il nostro fondamentale impegno per la giustizia è in gioco”, ha concluso Biden.

sean grayson agente che ha ucciso sonya massey proteste per la morte di sonya massey