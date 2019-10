CI SCRIVE L’AVVOCATO DI ROBERTO FIACCHINI, FIGLIO DI RENATO ZERO, SULLE ACCUSE DI MALTRATTAMENTO DA PARTE DELLA EX MOGLIE: “IL PROCEDIMENTO PENALE HA AVUTO ORIGINE DA UNA QUERELA PROPOSTA DALLA SIG.RA VERNAGLIA IN UN MOMENTO DI CRISI CONIUGALE, IN COINCIDENZA CON LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE. IL RAPPORTO MATRIMONIALE SI È RICOSTITUITO DA CIRCA QUATTRO ANNI, TANTO CHE LA MOGLIE NON È PARTE CIVILE NEL PROCESSO E I CONIUGI HANNO RINUNCIATO ALLA SEPARAZIONE E VIVONO FELICEMENTE INSIEME ALLE LORO DUE FIGLIE”

Riceviamo e pubblichiamo:

roberto fiacchini

In merito alla vicenda processuale che vede coinvolto il mio assistito Roberto Fiacchini Anselmi vorrei precisare quanto segue. Il procedimento penale ha avuto origine da una querela proposta dalla Sig.ra Vernaglia in un momento di crisi coniugale, in coincidenza con la procedura di separazione. Il rapporto matrimoniale si è ricostituito da circa quattro anni, tanto che la moglie non è parte civile nel processo e i coniugi hanno altresì rinunciato alla separazione e vivono felicemente insieme alle loro due figlie. Alla luce di quanto sopra e tenuto conto della testimonianza resa della Vernaglia in primis e di tutti gli altri testi, la difesa concludeva chiedendo l'assoluzione con formula piena del sig. Fiacchini. Il Giudizio veniva rinviato all’11 novembre per le repliche e per la sentenza.

renato zero e roberto fiacchini 4

Avv. Anna Maria Anselmi

ZERO STARE SERENO - ROBERTO FIACCHINI, 46ENNE FIGLIO ADOTTIVO DI RENATO ZERO, È STATO ACCUSATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: LA PROCURA HA CHIESTO UNA CONDANNA A UN ANNO E QUATTRO MESI PER L’UOMO ACCUSATO DI AVER VESSATO PSICOLOGICAMENTE L’EX MOGLIE E DI AVERLE STRETTO CON TROPPA FORZA IL BRACCIO – DURANTE LE LITI…

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/zero-stare-sereno-roberto-fiacchini-46enne-figlio-adottivo-renato-216665.htm

renato zero, elton john, roberto fiacchini 1