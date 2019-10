18 ott 2019 18:18

ZERO STARE SERENO - ROBERTO FIACCHINI, 46ENNE FIGLIO ADOTTIVO DI RENATO ZERO, È STATO ACCUSATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: LA PROCURA HA CHIESTO UNA CONDANNA A UN ANNO E QUATTRO MESI PER L’UOMO ACCUSATO DI AVER VESSATO PSICOLOGICAMENTE L’EX MOGLIE E DI AVERLE STRETTO CON TROPPA FORZA IL BRACCIO – DURANTE LE LITI…