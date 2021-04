CI SCRIVE LO STUDIO LEGALE “LATHAM E WATKINS”: “NON ABBIAMO RAPPRESENTATO LUFTHANSA NELL’OPERAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO DA 9 MILIARDI. E NON CI OCCUPIAMO DI LOBBYING” - DAGO-RISPOSTA: “MOLTI SITI HANNO PARLATO DELL’ADVISORY, E SI TROVANO ANCORA TRACCE SU GOOGLE. E LOBBISMO È UN’OFFESA SOLO IN ITALIA, A WASHINGTON (E BRUXELLES) È UNA PRATICA LEGALIZZATA”

Vi chiederemmo, se possibile, la cortesia di rettificare l’articolo “E POI DICONO DEI CONFLITTI D’INTERESSE ITALIANI! – CARLES ESTEVA MOSSO, DIRETTORE GENERALE AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA CON DELEGA AGLI AIUTI DI STATO, LASCIA L’ANTITRUST DELL’UE PER ANDARE A LAVORARE PER LO STUDIO LEGALE (E DI LOBBISTI) "LATHAM E WATKINS", CHE È STATO ADVISOR DI LUFTHANSA NELLA PRATICA DEI 9 MILIARDI DI AIUTI DI STATO. IN PRATICA VA A LAVORARE PER I CONCORRENTI DI ALITALIA, CHE STANNO FACENDO ENORMI PRESSIONI SULLA VESTAGER PER METTERE I BASTONI TRA I ROTORI DELLA NEWCO “ITA”…” che si basa su due informazioni non corrette:

- Latham & Watkins è uno studio legale internazionale, fornisce servizi legali e non si occupa di lobbying, come da voi riportato

- Latham & Watkins non ha rappresentato Lufthansa nell’operazione degli aiuti di stato da 9 miliardi. Hengeler Müller è stato l’advisor di Lufthansa nel deal

DAGO-RISPOSTA

Prendiamo atto ma la consulenza dello studio legale “Latham & Watkins” a Lufthansa non è certo farina del sacco di Dagospia. Online si trovano diverse tracce di articoli dei siti specializzati che se ne sono occupati, e tutti o quasi hanno rettificato togliendo il riferimento dell’advisory alla compagnia aerea tedesca. Ma come si può vedere facendo una ricerca su Google (dove rimane in memoria cache), il 6 aprile (una settimana fa) il riferimento era ancora online sui portali di prestigiose riviste legali.

Per quanto riguarda la parola lobby, non è mica un'offesa! Anzi, si tratta di una pratica più che dignitosa, che solo in Italia viene associata a qualcosa di oscuro o losco. Non è così, al punto che è assolutamente sdoganata e legalizzata negli Stati Uniti, dove i lobbisti frequentano abitualmente il Congresso (e la Casa Bianca), cosa che succede anche a Bruxelles. Quando uno studio legale cura una certa pratica presso gli organismi europei, non si definisce lobbista, ma di fatto fa quel mestiere…

