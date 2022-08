CI SCUOTE PIU’ UN BELUGA MORENTE DEI MASSACRI IN UCRAINA O DEI MIGRANTI CHE ANNEGANO - MAURIZIO CRIPPA: “AL TG3 GIOVANNA BOTTERI MI AVEVA COLPITO: UNA PARTECIPAZIONE EMOTIVA ED ESIBITA FORSE DEGNA DI MIGLIOR CAUSA, DI ALTRI SCENARI DI GUERRA. COSÌ MI È SEMBRATO. A POCA DISTANZA DA DOVE I MIGRANTI ANNEGANO PROVANDO A PASSARE LA MANICA. NIENTE CONTRO IL BELUGA, MA SE SI IMMAGINASSE DI SPENDERE ANCHE SOLO LA METÀ DI SOLDI E AFFETTO PER OGNI BELUGA UMANO CHE RESTA INTRAPPOLATO NELLE NOSTRE CHIUSE, CHISSÀ…”

Maurizio Crippa per “il Foglio”

beluga senna

Facendo finta di non mettere in conto le critiche o anche peggio che me ne verranno – il fianco è volutamente sguarnito: a molta gente un beluga malato (e ora morto) risulta di certo più simpatico di un Jovanotti che calpesta le aiuole – esporrò qualche impressione dubitativa sul dramma della Senna che mezzo mondo ha commosso. Il povero beluga, quattro metri e 800 chili, specie protetta di acque artiche che qualche motivo ha spinto per 130 km in un entroterra caldo, non suo, era stato bloccato da una chiusa verso Parigi.

bucha 1

E’ stato soccorso, curato. Ma non mangiava più e i farmaci non sembravano bastare. L’ultima sua notte è durata sei ore, il tempo per veterinari e volontari di provare a portarlo sulla costa. Non ce l’ha fatta. Per lui si erano mobilitati in tanti, per giorni, sub e barche, medici e attivisti, medicine e cibo. Al Tg3 Giovanna Botteri mi aveva colpito: una partecipazione emotiva ed esibita forse degna di miglior causa, di altri scenari di guerra. Così mi è sembrato. A poca distanza da dove i migranti annegano provando a passare la Manica. Niente contro il beluga, ma se si immaginasse di spendere anche solo la metà di soldi e affetto per ogni beluga umano che resta intrappolato nelle nostre chiuse, chissà.

bucha 2 migranti annegati nel rio grande nel 2019 corpi a bucha