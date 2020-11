17 nov 2020 20:05

CI SI SPOGLIA SEMPRE PER UNA BUONA CAUSA - GLI STUDENTI DELLE SQUADRE SPORTIVE DELL'UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE SI SONO MESSI A NUDO E HANNO POSATO PER UN CALENDARIO I CUI FONDI ANDRANNO IN BENEFICENZA A “MEDICI SENZA FRONTIERE”: I RAGAZZI HANNO COPERTO UCCELLI E PASSERE CON GLI ATTREZZI SPORTIVI E…