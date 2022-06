6 giu 2022 12:08

CI SIAMO PROTETTI DAL VIRUS INTOSSICANDO LA TERRA - MARINO NIOLA: “L'USO MASSICCIO DI MASCHERINE, GUANTI, DISINFETTANTI, TUTE, CONFEZIONI MONOUSO HA SCARICATO SUL PIANETA UN'ONDA ANOMALA DI SCORIE. LA PRODUZIONE DI QUESTI RIFIUTI SPECIALI HA TOCCATO PICCHI VERTIGINOSI CON AUMENTI FINO AL 500 PER CENTO RISPETTO AL PRE COVID. OLTRETUTTO IN MOLTI PAESI, PER ELIMINARE IL RISCHIO DI CONTAGIO SI È SCELTO DI BUTTARE TUTTO NEL SACCO NERO. COSÌ LA RACCOLTA DIFFERENZIATA È STATA SOSPESA PER INDIRIZZARE TUTTO IL MATERIALE VERSO L'INCENERIMENTO”