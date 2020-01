14 gen 2020 18:36

CI SIAMO RAFFREDDATI – NON CI SONO PIÙ LE CERTEZZE DI UNA VOLTA: LA TEMPERATURA “NORMALE” DEL CORPO UMANO NON È PIÙ 37 GRADI MA 36,5 – IL VALORE ERA STATO DETERMINATO NEL 1851 DAL MEDICO TEDESCO WUNDERLICH, MA GLI UOMINI DEL XXI SECOLO SONO PIÙ FREDDI. IL MOTIVO? L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO, IL CIBO CHE MANGIAMO E ANCHE...