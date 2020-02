25 feb 2020 19:01

CI SONO ALTRI QUATTRO MORTI PER IL CORONAVIRUS IN ITALIA: TRE IN LOMBARDIA, UNA IN VENETO: SONO TUTTI ANZIANI – IL NUMERO DELLE VITTIME IN ITALIA SALE A 11, CON 322 CONTAGIATI – IL DIRETTORE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL’ISS GIOVANNI REZZA: “QUASI TUTTO È RICONDUCIBILE ALL’EPICENTRO DEL LODIGIANO” - PATUANELLI: “QUESTA SERA NESSUN DECRETO, VALUTIAMO IN SETTIMANA” (TE PAREVA)