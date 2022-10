CI SONO IL BIANCO, IL NERO E POI C’È KANYE WEST – IL RAPPER PICCHIATELLO, VOLATO A PARIGI ALLA SETTIMANA DELLA MODA PER PRESENTARE UN SUO MARCHIO, HA INDOSSATO UNA MAGLIETTA CON LA SCRITTA “WHITE LIVES MATTER” (LA VITA DEI BIANCHI VALE) – UN PROVOCATORIO RIBALTAMENTO DELLO SLOGAN CHE SI È DIFFUSO NEI MOVIMENTI DI PROTESTA DOPO L’OMICIDIO DI GEORGE FLOYD – IMMEDIATE E SCONTATE LE POLEMICHE, ALLE QUALI WEST HA REPLICATO: “LO SANNO TUTTI CHE IL BLACK LIVES MATTER ERA UNA TRUFFA. ORA È FINITA, PREGO”

Ygnazia Cigna per www.open.online

kanye wst white lives matter

Il cantante Kanye West è sbarcato a Parigi per la settimana della moda ieri, 3 ottobre, e ha fatto subito parlare di sé. Il cantante americano ha presentato il suo nuovo marchio, Yeezy, con una sfilata davanti a circa 50 persone. Il suo obiettivo è «distruggere lo status quo della moda», ha dichiarato nel lungo monologo in cui ha attaccato i media che – a suo dire – si concentrano sempre sugli scandali che coinvolgono la sua figura e non sulle sue imprese.

Concetti che ha espresso con addosso una maglietta con la scritta «White Lives Matter». Una provocazione che non è passata inosservata. La frase sta per «Le vite dei bianchi contano», una rivisitazione dello slogan «Black lives matter» (le vite dei neri contano) ideato nel 2020 per le proteste all’indomani dell’omicidio di George Floyd a Minneapolis.

kanye wst white lives matter 2

Questa scelta ha innescato una bufera social. «Disgustoso, pericoloso e da irresponsabili», scrive un utente su Twitter postando la foto della t-shirt in questione indossata da Kanye West e da Candance Owens. «Il fatto che utilizzino razzismo che si ritorce anche contro di loro solo per attirare l’attenzione è pietoso e imbarazzante», commenta un altro.

kanye wst white lives matter 3

Così non si è fatta attendere la risposta dell’artista americano che ha scritto in una stories sul suo profilo Instagram: «Lo sanno tutti che il Black lives matter era una truffa. Ora è finita, prego». Quella di Kanye West è stata una provocazione che ha raggiunto il suo obiettivo, ma che in parte non sorprende. Il cantante si è sempre definito trumpiano, e a marzo 2022 venne bannato per 24 ore da Instagram per insulti razzisti contro l’attore Trevor Noah.

kanye west sfilata balenciaga 3 kanye west sfilata balenciaga 2 kanye west sfilata balenciaga