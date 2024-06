Estratto dell’articolo di Marco Carta e Andrea Ossino per “la Repubblica - cronaca di Roma”

C’è un video, quello registrato dalle telecamere del ristorante alle pendici dell’Aventino, dove sono volati gli stracci, e anche piatti e posate, tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti. E c’è un altro filmato, registrato con il cellulare dalla figlia del regista durante l’alterco avvenuto lunedì sera dentro e fuori dal locale “ L’Insalata Ricca”.

E poi ci sono le denunce incrociate dell’ex coppia vip, i referti medici che entrambi hanno consegnato ai carabinieri e le testimonianze di chi ha assistito alla scena. È corposa l’informativa arrivata sul tavolo del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Si tratta dell’atto che ha permesso alla procura di Roma di aprire un fascicolo. Non ci sono indagati e non c’è neanche un reato ipotizzato. I magistrati adesso dovranno vagliare fatti e prove […]

Quella sera il regista Paolo Virzì e l’ex compagna Micaela Ramazzotti non erano soli. Con Virzì c’era la figlia avuta dal precedente matrimonio e uno dei figli nati dall’unione con la Ramazzotti. Quest’ultima invece era con la figlia piccola e il nuovo compagno, Claudio Pallitto, personal trainer già visto al cinema proprio con Virzì e in tv in Tamarreide.

È scoppiata una baraonda immortalata in due diversi filmati. E una cosa è certa: al termine dei fatti Ramazzotti e Pallitto sono andati in ospedale. E lì i medici hanno refertato diverse abrasioni ed escoriazioni. Lei avrebbe riportato segni ben visibili alle braccia e al collo, lui solo alle braccia. Dopo le visite, la coppia ha bussato alla porta dei carabinieri e ha denunciato l’accaduto.

Anche Paolo Virzì è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, ma si è presentato in ospedale il giorno dopo, martedì scorso. Poi entrambi si sono rivolti ai rispettivi legali: Grazia Volo, per il regista, e il duo David Leggi e Anna Maria Bernardini De Pace, per l’attrice. Quindi la vicenda ha seguito il classico iter ed è finita in procura, dove presto verrà ipotizzato un reato per appurare quanto successo. Sarebbe la prima volta che tra i due volano denunce, anche se chi conosce la coppia parla di un «rapporto burrascoso». […]

2 – L’ATTRICE E IL COMPAGNO TRAINER IN PALESTRA TRA SILENZI E SORRISI

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica – edizione Roma”

Sorridenti, mano nella mano. Sfiancati, felici e soddisfatti dopo l’ennesima sessione di allenamento intensiva: « Ci dispiace ma in questo momento preferiamo non parlare, ma abbiamo grande rispetto del lavoro della stampa » dicono Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto mentre si affacciano dalla sala pesi della Monster Team 85, la palestra in zona Colli Albani che il personal trainer ha costruito a sua immagine e somiglianza in via Arrigo Davila. Dove prima c’era un centro benessere orientale, ora all’esterno ci sono le gigantografie del fisico scultoreo di Arnold Schwarzenegger negli anni in cui venne consacrato Mr Universo.

Dentro le mura al civico 119, invece, un’esplosione di giallo, musica che “pompa” e grida di incoraggiamento: «Dai che ce la fai. Ancora un altro». Nemmeno le temperature equatoriali di ieri hanno fermato la coppia, che sembra più affiatata che mai […]

Pallitto e l’attrice sanno di essere nell’occhio del ciclone. Ma da persone di spettacolo — il 39enne già nel 2011 si fece conoscere partecipando al reality Tamarreide — hanno deciso di affrontare a viso aperto la buriana, senza nascondersi ma mostrandosi più uniti che mai.

Quando lo “Schwarzy” di Colli Albani abbandona i pesi e si affaccia per capire chi lo stia cercando, lei lo affianca da dietro, sorridente e per nulla timorosa. Poi, una volta ribadita l’intenzione di non voler parlare alla stampa, con un sorriso i due si rituffano nell’attività fisica. Le sessioni di allenamento sono intense alla Monster Team. E Pallitto su Instagram sin dal mattino condivide decine di storie in sequenza, mostrando i risultati e i progressi raggiunti dai suoi allievi.

[…] La prima ad uscire è Micaela Ramazzotti che inizialmente sembra pronta ad avviarsi da sola. I due si salutano con un bacio passionale sotto lo “ sguardo” carico di approvazione di Schwarzy. L’attrice, che nel marzo 2023 si è definitivamente separata dal regista Virzì, rimane sola in strada. Ma solo per pochi secondi. Pallitto la raggiunge poco dopo e a passo veloce insieme si incamminano su via Davila. Occhiali da sole lei, cappello da baseball lui, attraversano le strade del quartiere sempre mano nella mano.

