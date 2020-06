16 giu 2020 10:47

CI SONO I PRIMI DUE INDAGATI PER LA MANCATA CHIUSURA DELL’OSPEDALE DI ALZANO - L'IDENTITÀ DELLE PERSONE SOTTO INCHIESTA NON È NOTA - L'IPOTESI È DI EPIDEMIA E OMICIDIO COLPOSI - I PM VOGLIONO CAPIRE SE I PAZIENTI CON SINTOMI SOSPETTI DOVESSERO ESSERE TRATTATI IN MODO DIVERSO - IL SINDACO DI BERGAMO, GORI: “FONTANA CI DISSE CHE NON POTEVA FARE LA ZONA ROSSA. ALLA LUCE DI QUANTO AVVENUTO IN ALTRE REGIONI RITENGO CHE QUELLA INDICAZIONE NON ERA CORRETTA, COME POI HA AMMESSO L'ASSESSORE GIULIO GALLERA…”