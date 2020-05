28 mag 2020 13:37

CI SONO TUTTE LE PREMESSE PER LO SCOPPIO DI UN GIGANTESCO PROBLEMA SOCIALE ED ECONOMICO - IL 40% DELLE FAMIGLIE IN AFFITTO AVRÀ DIFFICOLTÀ A ONORARE LE SCADENZE NEI PROSSIMI MESI - UN MECCANISMO DI SOSPENSIONE PER L’AFFITTO NON È PREVISTO E SE NON SI TROVA UN ACCORDO CON IL PROPRIETARIO SI FINISCE IN TRIBUNALE...