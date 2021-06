14 giu 2021 09:13

CI STIAMO AVVICINANDO AL PUNTO DI NON RITORNO - SECONDO L’ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE ALMENO UN ANNO TRA IL 2021 E IL 2025 HA “UNA PROBABILITÀ DEL 90% DI DIVENTARE IL PIÙ CALDO IN ASSOLUTO MAI REGISTRATO” – QUESTO POTREBBE ANCHE PORTARE A UN AUMENTO DEI CICLONI TROPICALI NELL’ATLANTICO - LO STUDIO HA EVIDENZIATO L’ACCELERAZIONE DEGLI INDICATORI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO COME L’INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL MARE E...