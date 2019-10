CI VOLEVA RENZI PER MANDARE SALVINI ALL'OSPEDALE - IL LEGHISTA HA AVUTO UNA COLICA RENALE MENTRE STAVA PER RAGGIUNGERE TRIESTE PER PARTECIPARE AI FUNERALI DEI DUE AGENTI UCCISI - È STATO TRATTENUTO PER CIRCA UN'ORA E POI È STATO DIMESSO. ORA LE SUE CONDIZIONI SONO BUONE…

SALVINI E RENZI

(ANSA) - Il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto questa mattina un lieve malore, ma è stato subito assistito in ospedale e dimesso poco dopo. Ora le sue condizioni sono buone. Salvini stava per raggiungere Trieste per partecipare ai funerali dei due agenti uccisi quando ha avuto un malore che gli è stato successivamente diagnosticato come una colica all' ospedale di Monfalcone (Gorizia), dove è stato subito portato. Assistito dai sanitari è stato dimesso poco dopo ed è ripartito da Trieste.

Secondo quanto si è appreso, Salvini ha accusato una fase iniziale di calcolosi renale. In ospedale è stato trattenuto per circa un'ora e, dopo averlo sottoposto ad alcuni esami clinici, migliorate le sue condizioni, è stato dimesso. Ora le sue condizioni sono buone - ha reso noto - e di essere dispiaciuto per non aver potuto partecipare ai funerali dei due agenti uccisi.

SALVINI VESPA E RENZI