CI VORREBBE D’ANNUNZIO! ORA IN TERRA DI SPAGNA, I PASTORI LASCIAN GLI STAZZI E VANNO VERSO MADRID - IL CENTRO DELLA CAPITALE INVASO DALLE PECORE, I PASTORI: "SIAMO QUI PER RIVENDICARE CHE LA TRANSUMANZA ESISTE, CHE I PASTORI ESISTONO E NON SONO PERSI TRA I MONTI. PASSARE DI QUI E’ UN NOSTRO DIRITTO” – VIDEO

Seguendo le antiche rotte della transumanza, pastori, pecore e capre hanno invaso il centro di Madrid. Accade il 20 ottobre di ogni anno dal 1994, da quando i pastori esercitano il loro diritto di utilizzare gli itinerari tradizionali per far migrare il loro bestiame dal nord della Spagna verso sud, per passare l’inverno. Itinerari che attraversavano la campagna qualche secolo fa, ma che oggi passano proprio nel mezzo del centro città.

"Siamo qui per rivendicare che la transumanza esiste, che i pastori esistono e non sono persi tra i monti. - spiega una pastora - In Spagna c’è una legge, la 3/95, che ci protegge: questo è un “Camino Real” e oggi il passaggio degli animali ha la priorità su quello delle persone. Anche se le persone che non ci lasciano passare sono peggiori degli animali". "E' dura perché ci si sveglia molto presto per andare a prendersi cura delle pecore. - aggiunge una giovane partecipante alla transumanza - E tra i pastori ci sono persone che hanno anche altri lavori e quindi si devono svegliare molto presto".

