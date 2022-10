28 ott 2022 18:55

CI VUOLE UN BEL PELOSI SULLO STOMACO - IL MARITO DI NANCY PELOSI, PAUL, È STATO AGGREDITO A MARTELLATE DA UN UOMO CHE HA FATTO IRRUZIONE NELLA SUA CASA DI SAN FRANCISCO URLANDO “DOV’È NANCY?” – LA SPEAKER DELLA CAMERA NON ERA PRESENTE AL MOMENTO DELL'ACCADUTO. PAUL PELOSI È IN OSPEDALE MA NON È IN CONDIZIONI CRITICHE - NEGLI STATI UNITI È COSÌ FACILE ENTRARE IN CASA DELLA PRESIDENTE DELLA CAMERA?