22 giu 2022 17:39

CI VUOLE FEGATO PER FARE IL BAGNO IN QUESTO MARE – MISTERO A LATINA: IERI UNA RAGAZZA HA TROVATO UN FEGATO - UN AMICO MEDICO, A CUI HA INVIATO UNA FOTO, LE HA SUGGERITO DI CHIAMARE LA POLIZIA PERCHÉ SEMBRAVA UMANO - COSI' LA GUARDIA COSTIERA HA RECUPERATO L'ORGANO CHE OGGI SARA' ANALIZZATO DA UN MEDICO LEGALE - MA LA STORIA NON FINISCE QUI, PERCHE' QUESTA MATTINA, LA STESSA PERSONA, HA VISTO IN MARE UN'ALTRA COSA CHE L'HA INSOSPETTITA, CHE HA LE SEMBIANZE DI UN...