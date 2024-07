CI VUOLE UN TEST COGNITIVO PURE PER ZELENSKY - PRIMA DICE CHE L’UCRAINA STA COMBATTENDO CONTRO “UN NEMICO TERRIBILE CHE NON PUÒ ESSERE DEFINITO UMANO. LA SUA ESSENZA È LA ROVINA” E SUBITO DOPO INVITA PUTIN E I SUOI AL PROSSIMO SUMMIT PER LA PACE: “PENSO CHE I RAPPRESENTANTI RUSSI DOVREBBERO PARTECIPARE A QUESTO SECONDO VERTICE” - A FINE LUGLIO DOVREBBERO INIZIARE I COLLOQUI PREPARATORI PER METTERE INSIEME UN PIANO PER LA NUOVA CONFERENZA, DA SVOLGERE ENTRO NOVEMBRE…

PUTIN ZELENSKY

ZELENSKY, 'RUSSIA PARTECIPI AL PROSSIMO SUMMIT PER LA PACE

(ANSA-AFP) - KIEV, 15 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto favorevole alla partecipazione della Russia al prossimo summit sulla pace. Zelensky si è detto oggi per la prima volta favorevole alla partecipazione della Russia al futuro vertice di pace organizzato a Kiev, dopo i primi colloqui di metà giugno in Svizzera senza Mosca.

"Penso che i rappresentanti russi dovrebbero partecipare a questo secondo vertice", ha detto il presidente ucraino in una conferenza stampa a Kiev, sperando che un "piano" per un simile incontro possa essere pronto a novembre.

ZELENSKY ANNUNCIA LAVORI PREPARATORI A NUOVA CONFERENZA DI PACE

putin zelensky

(ANSA-AFP) - ROMA, 15 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che a luglio inizieranno i colloqui per preparare la seconda conferenza sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lo riporta la Tass, citando la conferenza stampa di Zelensky oggi a Kiev.

"A fine luglio o inizio agosto ci sarà un primo incontro a livello di ministri e consiglieri per la sicurezza nazionale. Il primo incontro - sulla sicurezza energetica - sarà molto probabilmente in Qatar. Ad agosto ci sarà un incontro in Turchia su libertà di navigazione. Ci sarà la questione della sicurezza alimentare e ci sarà un piano completamente preparato e sviluppato a settembre ci sarà un incontro in Canada nel settore umanitario". Zelensky si aspetta che i colloqui contribuiscano a mettere insieme un piano per la nuova conferenza,da svolgere entro novembre.

MEME ZELENSKY PUTIN

La prima conferenza sull'Ucraina si è tenuta dal 15 al 16 giugno nel Burgenstock svizzero, su richiesta di Kiev. La dichiarazione finale del forum non è stata firmata dall'Armenia, Bahrein, Brasile, Colombia, India, Indonesia, Iraq, Giordania, Libia, Messico, Ruanda, Arabia Saudita, Sud Africa, Tailandia, Emirati Arabi Uniti e Vaticano. La Russia non era stata invitata alla conferenza, ma oggi il presidente ucraino ha detto che sarebbe favorevole alla partecipazione di una sua rappresentanza.

ZELENSKY, 'IL NOSTRO NEMICO NON PUÒ ESSERE DEFINITO UMANO'

putin zelensky biden

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Stiamo combattendo contro un nemico terribile che non può essere definito umano ed è infinitamente lontano dal vero cristianesimo. La sua essenza è la rovina... L'Ucraina non si sottometterà al male che sparge sangue in nome della sua malata autoaffermazione": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata dello Stato ucraino.

"È su questo che la Russia sta costruendo il suo Stato. Ma noi siamo diversi - prosegue Zelensky -. Siamo già separati da questo nemico grazie al nostro spirito. Dobbiamo sconfiggere questo male e l'Ucraina lo farà. L'Ucraina sarà sempre qui. La nostra storia. Il nostro popolo. Il nostro Stato. Mi congratulo con voi per la Giornata dello Stato ucraino! E ringrazio tutti coloro che sono con l'Ucraina!".

zelensky putin

ZELENSKY, 'FEDE INCROLLABILE NELLA VITTORIA DELL'UCRAINA'

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "È molto importante avere una fede incrollabile nella vittoria e in una pace giusta per l'Ucraina, nel fatto che la vita deve superare questa guerra e tutto il male che porta con sé": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Oggi, nel Monastero della Grotta di Kyiv, abbiamo pregato per questo, oltre che per la protezione e la benedizione del popolo ucraino e dei nostri soldati", si legge inoltre nel messaggio.