20 set 2021 14:05

CIACIONE, PAFFUTELLE E FAGOTTONE: "LE BIMBE DI CONTE" ERANO BIMBE 30 ANNI FA - A SAN NICANDRO GARGANICO, IN PROVINCIA DI FOGGIA, UN GRUPPO DI GROUPIE (IL CLUB CONTA 200 ISCRITTE) ACCOGLIE L'ARRIVO DI CONTE CON LO STRISCIONE CON TANTO DI CUORE IN EVIDENZA: "SENTIRLO MENTRE ERAVAMO CHIUSE IN CASA CI ALLEVIAVA L'ANIMA", "E' UNA PERSONA ELEGANTE CHE CI RAPPRESENTA"