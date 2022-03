CIAK! CE L'HO DURO! - BASTA CON LA FIGA, A HOLLYWOOD TORNA L'ETA' DELL'ORO DEL CAZZO - NEGLI ULTIMI FILM, BRADLEY COOPER E BENEDICT CUMBERBATCH SONO FINITI ENTRAMBI A BRACHE CALATE. NELLE SERIE STREAMING COME "EUPHORIA", I PISELLONI TE LI DANNO COME MANCIA (30 IN UNA SOLA SCENA!) - A HOLLYWOOD, SEMPRE PIU' METOO, MOSTRARE UOMINI SENZA MUTANDE E' DIVENTATO IL NUOVO MODO DI ESSERE ''SOVVERSIVI'' (SIC), PERSINO UN "CONTRAPPESO ALLA PORNOGRAFIA" - MA NON SEMPRE QUELLO CHE VEDETE E' VERO: SUL SET, GLI ATTORI USANO SPESSO PROTESI PER SALVAGUARDARE L'ESIGUITA' DEI LORO PISELLI...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Nightmare Alley, Bradley Cooper

Sapete qual è il vestito ideato per i protagonisti di Hollywood: nessuno.

La nudità integrale maschile, un tempo roba da film d'autore, sta infatti diventando mainstream. I candidati all’Oscar Bradley Cooper e Benedict Cumberbatch sono finiti senza pantaloni e Sebastian Stan ha mostra tutto nella miniserie di Hulu in arrivo. La vista di star maschili nudi può scioccare in modi che la nudità femminile non fa più, creando il tipo di nervosismo che Hollywood ama.

euphoria la scena dello spogliatoio con 30 peni 6

Il filmato senza pantaloni, con parti intime reali o una protesi, viene utilizzato per effetti comici o per sottolineare la vulnerabilità di un personaggio. A volte serve alla trama o offre realismo artistico.

Pam & Tommy, Sebastian Stan

Un nudo frontale maschile riflette diverse forze che in questo momento stanno sorpassando Hollywood. Rappresenta un riequilibrio cosmico della bilancia mentre l'industria dell'intrattenimento tenta di affrontare il sessismo.

euphoria la scena dello spogliatoio con 30 peni 4

È un argomento che le piattaforme di streaming, in gran parte prive di regole di classificazione, possono proporre al pubblico maschile e femminile con nuovo abbandono. Ed è un percorso verso la pubblicità gratuita con il potenziale per illuminare i social media, come è successo quando i commenti del signor Cooper sulla scena della sua vasca da bagno nuda nel film "Nightmare Alley" sono diventati virali.

La progettazione di una scena di nudo in un film o in una serie prevede conversazioni tra star, registi, produttori e coordinatori dell'intimità su questioni come la temperatura ambientale e la distruzione del girato.

Bradley Cooper nudo nella vasca da bagno

Tra le star del cinema che appaiono nude c’è Cumberbatch nel dramma Netflix "The Power of the Dog" di Jane Campion, ma anche attori meno noti, come nei recenti episodi di "Euphoria" e "The Righteous Gemstones" della HBO. Le riprese di nudo possono essere così fugaci che alcuni spettatori non le vedono nemmeno, anche se la loro semplice presenza consente a registi e showrunner di rivendicare punti di sovversività.

In "Pam & Tommy", una miniserie di Hulu in uscita la prossima settimana, il signor Stan interpreta Tommy Lee, il batterista dei Mötley Crüe sposato con l'attrice Pamela Anderson. Le parti intime di Tommy appaiono in primo piano - la produzione ha utilizzato una protesi – e, in una svolta surreale, l'anatomia ha persino un ruolo parlante.

Benedict Cumberbatch nudo

Molti uomini e donne nudi indossano una protesi sulle parti intime durante le riprese racconta Amanda Blumenthal, una coordinatrice dell'intimità che lavora sui set per garantire la sicurezza e il comfort del cast e della troupe. Con le loro cinghie, i costumi sono ovviamente falsi per tutti coloro che li vedono di persona, dice, eppure il mondo è testimone di quella che sembra una vera nudità grazie a effetti di postproduzione sempre più realistici.

euphoria la scena dello spogliatoio con 30 peni 3

Durante le riprese, le scene di nudo maschile possono essere gestite in modo meno delicato rispetto alle scene con nudità femminile, dice Blumenthal. «La tendenza è presumere che gli uomini siano meno consapevoli del proprio corpo, cosa che non credo sia necessariamente vera», dice. Una delle principali preoccupazioni di tutti gli attori è la paura di angoli di ripresa poco lusinghieri, dice.

nudo maschile cinema benedict cumberbatch

È una regola non scritta: le persone sul set non guardano e girano le spalle non appena le telecamere smettono di girare per garantire la privacy degli attori. Il disagio può essere inverso, aggiunge: alcuni membri della troupe si lamentano degli attori che rimangono svestiti tra una ripresa e l'altra.

Agli attori che girano scene di nudo viene detto che i filmati sensibili verranno distrutti o tenuti in una struttura sicura, dice il coordinatore dell'intimità Chelsea Pace. Almeno 48 ore prima che una scena di nudo venga girata, un accordo legale specifica cosa viene chiesto di fare all'attore, cosa indosserà o non indosserà, il numero di telecamere e i monitor e chi avrà accesso a il filmato.

benedict cumberbatch in il potere del cane

I produttori di protesi affermano che le scene di nudo maschile nei film e negli spettacoli stanno aumentando gli affari.

«I produttori mi chiamano di punto in bianco e dicono: “Beh, in qualche modo abbiamo bisogno di un pene”», dice Matthew Mungle, un truccatore e punto di riferimento per i registi che cercano protesi per parti private. Ha creato una protesi per l'attore Simon Rex in "Red Rocket", un film su una porno star in rovina, anche se ha detto che non ha idea se sia stata usata.

L'ultima ondata di scene di nudo ha messo gli attori maschi sotto lo stesso tipo di pressione per apparire nudi che spesso devono affrontare le attrici. E ci sono i problemi relativi all'immagine corporea.

euphoria la scena dello spogliatoio con 30 peni 5

«Ognuno è sessualmente oggettivato, e questo stranamente oggi si registra come una forma di uguaglianza», dice Juliet Williams, professoressa di studi di genere presso l'Università della California, a Los Angeles.

Eva Husson, una regista che ha usato la nudità frontale per trasmettere intimità nel suo prossimo film "La domenica della mamma", definisce la pratica un importante contrappeso alla pornografia.

Nudo maschile film

Il suo film d'epoca presenta un Josh O'Connor (il principe Carlo in “The Crown”) molto nudo, al fianco di Odessa Young, che trascorre ancora più tempo nel film senza vestiti. Gli uomini spesso ottengono riconoscimenti per queste scene mentre è visto come una routine per le donne mettere a nudo tutto, dice la signora Husson.

«Mi irrita davvero vedere attori uomini lodati per il loro coraggio mentre è considerato del tutto normale per le attrici», dice.

Le scene di nudo possono creare opportunità e una certa notorietà per gli attori. Ansel Pierce, che di recente è apparso nudo durante un bagno in "Euphoria", è diventato rapidamente noto sui social media come "Toilet Guy". Approfittando del momento, ha pubblicato un video su TikTok in cui ha negato l'uso di una protesi. Poco dopo, ha ottenuto un piccolo ruolo vestito in una commedia romantica.

bradley cooper in nightmare alley

Il signor Pierce, 22 anni, afferma che la sua scena di nudo riflette l'autenticità bramata dalla Generazione Z e dal pubblico millenario.

«Sono molto fiducioso sul mio corpo», dice. «Ogni parte del mio corpo è una parte di me come artista».

euphoria la scena dello spogliatoio con 30 peni 7 euphoria la scena dello spogliatoio con 30 peni 1 euphoria la scena dello spogliatoio con 30 peni 2